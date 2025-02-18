Öğrencilere Polislik Mesleği Anlatıldı

Tekirdağ'da ilkokul öğrencilerine polislik mesleği anlatıldı.
Tekirdağ Bahçeşehir Koleji öğrencileri, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Polis ekipleri, siber dünyanın tehlikelerine dikkat çekerek, öğrencilere akran zorbalığına maruz kalmaları durumunda neler yapmaları gerektiğini anlattı.
Öğrenciler, olay yeri inceleme ve çevik kuvvet şube müdürlüklerini gezerek, polis ekiplerinin görev yaparken kullandığı ekipmanları inceledi.
Ekipler, polislik mesleği hakkında öğrencileri bilgilendirdi.
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