Öğrencilere Sebze Yetiştiriciliği Projesi Uygulanıyor

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, Ortahisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa hayata geçirdiği "Ortaokul Öğrencilerine Sebze Yetiştiriciliği Bilgi ve Beceri Edindirme Projesi" kapsamında Akyazı Ortaokulu öğrencileri marul dikip, semizotu, dereotu ve roka tohumu ekti.

Ortahisar Kent Konseyi'nin önerisi doğrultusunda Ortaokul Öğrencilerine Sebze Yetiştiriciliği Bilgi ve Beceri Edindirme Projesi, Ortahisar Belediyesi, Ortahisar Kent Konseyi, Ortahisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucunda Akyazı Mahallesi'nde başladı.

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, Ortahisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Bayrak, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, Ortahisar Kent Konseyi Başkanı Önder Taşan, Ortahisar Belediyesi Tarım İşleri Müdürü Osman Yılancı, Akyazı İlk ve Ortaokulu Müdürü Kani İskender ve öğrenciler katıldı.

Öğrenciler fidan dikti, tohum ekti

Akyazı Ortaokulu öğrencileri, belirlenen alanda uzmanların gözetiminde marul fidanı dikti, maydanoz, semizotu, dereotu ve roka tohumu ekti. Çocuklara doğa ve tarım sevgisini aşılamayı amaçlayan etkinlikte, ilk olarak Ziraat Mühendisi Ayhan Baki, öğrencilere yapılacak dikimle ilgili bilgi verdi. Ardından eldivenlerini takarak bahçeye giren öğrenciler, marul fidanı dikti, çeşitli sebze tohumları ekti. Etkinlikten büyük keyif alan öğrenciler, son olarak ektikleri fidan ve tohumları suladı.

Etkinliğin çocuklarda tarım ve üretim yönünde bir bilinç oluşturması açısından son derece anlamlı olduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, şöyle konuştu:

"Ülkemizin ve dünyamızın geleceği olan çocuklarımızı tarıma özendirmemiz gerekiyor"

"Köylerde yaşayan insan sayısı her geçen gün azalıyor. Bu bağlamda tarımdan, hayvancılıktan ve topraktan uzaklaşıyoruz. Artık kimse üretmek istemiyor, herkes kentlerde yaşamak istiyor. Ama biz biliyoruz ki, tarıma ve hayvancılığa sahip çıkmazsak bu dünyada yaşayamayacağız. Bunun için de ülkemizin ve dünyamızın geleceği olan çocuklarımızı, tarıma ve hayvancılığa, üretime özendirmemiz gerekiyor. İşte bu anlamlı çalışmanın amacı da, çocuklarımızın üretim yapmaya özendirilmesi, toprakla buluşturulmasıdır. Bu projeye dahil olan, katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum."

Ortahisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Bayrak ise kadınlar, gençler ve çocukların Tarım ve Orman Bakanlığı'nın farkındalık çalışmalarında sürekli yer aldığını belirtti. Bayrak, projeye katkı sunan Ortahisar Belediyesi'ne, projeyi hazırlayan Ortahisar Kent Konseyi'ne ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür etti.