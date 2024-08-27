Öğrencilere şehirlerarası ulaşım desteği devam edecek

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(ANKARA)- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım yapılan hanelerdeki ailesinden farklı bir ilde yaşayan öğrencilere verilen yılda dört defa gidiş-dönüş şehirlerarası ulaşım desteğinin 2024-2025 eğitim-öğretim yılında da devam edeceğini bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, "ulaşım desteği" ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderlerinin karşılandığını belirtti. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin gidiş-dönüş olmak üzere yılda dört defa ulaşım giderlerine destek sağladıklarını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirdiğimiz ulaşım desteği 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edecek. Öğrencilerimize vereceğimiz desteğin üst limit tutarı tek yön için 1.250 TL olurken, şu ana kadar yaklaşık 60,8 milyon TL'lik kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza aktardık."

Başvurular SYDV'lere yapılıyor

Bakan Göktaş, ulaşım desteği almak için başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından, ailenin ikametgah adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması gerektiğini hatırlattı.