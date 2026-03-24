Öğrencilere Sıcak Çorba Desteği

24.03.2026 13:20
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine sınav döneminde sıcak çorba ikram ediyor.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, bahar dönemi vize sınavları nedeniyle yoğunluğu artan Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine sıcak çorba ikram ederek destek oluyor. Büyükşehir Belediyesi aşevinde hazırlanan çorbalar, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez Akdeniz Üniversitesi Merkez Kütüphanesi önünde öğrencilere ikram ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, sınav haftasına giren Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine sıcak çorba ikram ediyor. Kolay erişim sağlayabilmeleri için öğrencilerin ders çalıştığı Akdeniz Üniversitesi Merkez Kütüphanesi önünde sınav haftası boyunca çorba ikramı devam edecek. Ders çalışmalarına sıcak bir çorba ile ara veren öğrenciler sunulan hizmetten memnuniyet duyuyor.

'ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ'

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Funda Alpaslan Talay, "Sınav dönemi başladı ve biz de her zaman olduğu gibi üniversite öğrencilerimizin yanındayız. Gençlerimizin bu yoğun süreçte kendilerini yalnız hissetmemeleri, kısa bir mola verip nefes alabilmeleri bizim için çok önemli. Eğitim yolculuklarında her zaman yanlarında olmaya ve ihtiyaç duydukları her anda destek sunmaya devam edeceğiz. Çorba bizden, başarı ise gençlerimizden geliyor" dedi.

ÖĞRENCİLERDEN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Çalışma aralarında sıcak çorba ikramının çok iyi geldiğini söyleyen Mühendislik Fakültesi Öğrencisi Kerim Asarlı, "Sınav haftası olduğu için kütüphaneye ders çalışmaya geliyoruz. Büyükşehir Belediyesi de sağ olsun bizlere çorba ikramında bulunuyor. Böyle bir dönemde içimizi ısıttı. Sınav haftasında çok iyi geldi, bizleri düşünüp yanımızda olduğu için Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

ÇORBA İKRAM PROGRAMI

Büyükşehir Belediyesi'nin çorba ikramı 23 Mart ile 10 Nisan tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Merkez Kütüphanesi önünde, sabah 09.30–11.00 ve akşam 21.00–22.00 saatleri arasında yapılacak.

Kaynak: DHA

İBB davasında sekizinci gün Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı İBB davasında sekizinci gün! Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı
Denize sıfır stadyum Milli maçla açılacak Denize sıfır stadyum! Milli maçla açılacak
Trump: Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, İran’la biz de anlaşmak istiyoruz Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz
Fenerbahçe’ye yıldız yağacak Yeni transfer listesi belli oldu Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! Yeni transfer listesi belli oldu
“Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor“ iddiasına en net yanıt "Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor" iddiasına en net yanıt
İran’ın füzenin üstüne koyduğu fotoğraf Trump’ı sinirlendirecek İran'ın füzenin üstüne koyduğu fotoğraf Trump'ı sinirlendirecek

14:01
Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı
13:39
Alaattin Kadayıfçıoğlu nerdeyse damadı oluyordu Hakan Ural’dan imalı sözler
Alaattin Kadayıfçıoğlu nerdeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler
13:01
İşte İsrail’in kabusu olan o füze: Demir Kubbe’yi delip geçti
İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti
12:37
Kuyumcularda altın kalmadı Dükkanın camına asılan yazı bomba
Kuyumcularda altın kalmadı! Dükkanın camına asılan yazı bomba
12:18
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri ve savunması
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması
11:50
Bahçeli’den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
