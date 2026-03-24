Öğrencilere Sıcak Çorba Desteği

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, bahar dönemi vize sınavları nedeniyle yoğunluğu artan Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine sıcak çorba ikram ederek destek oluyor. Büyükşehir Belediyesi aşevinde hazırlanan çorbalar, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez Akdeniz Üniversitesi Merkez Kütüphanesi önünde öğrencilere ikram ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, sınav haftasına giren Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine sıcak çorba ikram ediyor. Kolay erişim sağlayabilmeleri için öğrencilerin ders çalıştığı Akdeniz Üniversitesi Merkez Kütüphanesi önünde sınav haftası boyunca çorba ikramı devam edecek. Ders çalışmalarına sıcak bir çorba ile ara veren öğrenciler sunulan hizmetten memnuniyet duyuyor.

'ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ'

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Funda Alpaslan Talay, "Sınav dönemi başladı ve biz de her zaman olduğu gibi üniversite öğrencilerimizin yanındayız. Gençlerimizin bu yoğun süreçte kendilerini yalnız hissetmemeleri, kısa bir mola verip nefes alabilmeleri bizim için çok önemli. Eğitim yolculuklarında her zaman yanlarında olmaya ve ihtiyaç duydukları her anda destek sunmaya devam edeceğiz. Çorba bizden, başarı ise gençlerimizden geliyor" dedi.

ÖĞRENCİLERDEN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Çalışma aralarında sıcak çorba ikramının çok iyi geldiğini söyleyen Mühendislik Fakültesi Öğrencisi Kerim Asarlı, "Sınav haftası olduğu için kütüphaneye ders çalışmaya geliyoruz. Büyükşehir Belediyesi de sağ olsun bizlere çorba ikramında bulunuyor. Böyle bir dönemde içimizi ısıttı. Sınav haftasında çok iyi geldi, bizleri düşünüp yanımızda olduğu için Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

ÇORBA İKRAM PROGRAMI

Büyükşehir Belediyesi'nin çorba ikramı 23 Mart ile 10 Nisan tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Merkez Kütüphanesi önünde, sabah 09.30–11.00 ve akşam 21.00–22.00 saatleri arasında yapılacak.

Haber- Kamera: ANTALYA,