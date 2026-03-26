Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, öğrencileri terörle mücadele konusunda bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, "Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında Bozyazı Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.
Ekiplerin terörle mücadele ve örgütlerin eleman temininin engellenmesine yönelik bilgilendirmelerde bulunduğu programda öğrencilere arkadaş seçiminin önemi anlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Öğrencilere Terörle Mücadele Eğitimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?