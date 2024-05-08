Öğrencilerin paneline yoğun ilgi: 'Tükettikçe Tükeniyoruz Başka Dünyamız Yok' - Son Dakika
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Öğrencilerin paneline yoğun ilgi: 'Tükettikçe Tükeniyoruz Başka Dünyamız Yok'

Bolu'da lise öğrencileri tarafından hazırlanan 'Tükettikçe Tükeniyoruz Başka Dünyamız Yok' konulu panel, İklim Değişikliği ve Enerji Çalışmaları Merkezi Başkanı İlhan Sağsen'in katılımıyla yoğun ilgi gördü. Panelde öğrenciler, iklim değişikliği ve enerji tasarrufu konularında bilimsel araştırmalarını sunarken, Sağsen ise iklim değişikliğinin doğal afetler üzerindeki etkisini vurguladı.

08.05.2024 20:16
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Öğrencilerin paneline yoğun ilgi: "Tükettikçe Tükeniyoruz Başka Dünyamız Yok"

BOLU - Bolu'da lise öğrencileri tarafından hazırlanan "Tükettikçe Tükeniyoruz Başka Dünyamız Yok" konu başlıklı paneli yoğun ilgi gördü. Panele katılarak öğrencilerin sunumuna katkı sunan İklim Değişikliği ve Enerji Çalışmaları Merkezi Başkanı İlhan Sağsen, "İklim değişikliği uzun dönemde yağış ve sıcaklık patenlerini bozuyor. Dolayısıyla da bu hem doğal afetlerin miktarını hem de sıklığını hem de şiddetini arttırıyor" dedi.

Liselerde Bilim Uygulamaları projesi çerçevesinde Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nden 6 öğrenci küresel ısınma ve iklim değişikliği ile alakalı panel düzenledi. Panel Başkanlığı'nı Sude Özkan, sunumu ise İrem Gülmez, Şevval Can, Elif Yusufoğlu, Abdullah Çilingir, Umutgün Acer yaptı. "Tükettikçe Tükeniyoruz Başka Dünyamız Yok" konu başlıklı yapılan etkinlikte öğrencilerin çalışmalarına katkı sunmak için Bolu Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren İklim Değişikliği ve Enerji Çalışmaları Merkezi Başkanı İlhan Sağsen ve Prof. Dr. Fatih Aydın katılım sağladı. Öğrencilerin yaptığı sunumun ardından konuklar yaptıkları bilimsel araştırmaları öğrencilere aktardı. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün toplantı salonunda gerçekleştirilen panel çok sayıda öğrenci ve öğretmen katılım sağladı.

"Geniş bir kitleye erişebilme imkanı bulacağız"

Öğrencilerle panele katılmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden İklim Değişikliği ve Enerji Çalışmaları Merkezi Başkanı Doç. Dr. İlhan Sağsen, "İklim Değişikliği ve Enerji Çalışmaları Merkezi olarak Bolu genelinde bütün ortaokul ve liselerimize farkındalık söyleşilerinde bulunuyoruz. Burada İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ve İzzet Baysal Anadolu Lisesi'yle beraber iklim değişikliğiyle alakalı program gerçekleştireceğiz. Bu programın güzel yanı öğrencilerimizle beraber bir panele katılacağız. İklim değişikliğiyle alakalı onlar sunumlarını yapacak. Bizler de iklim değişikliğiyle mücadelede çözüm yolları, sıfır atık, geri dönüşüm, enerji verimliliği, enerji tasarrufu bu konularda Bolu genelinde bir bilgilendirme yapmış olacağız. Dolayısıyla da aslında bu hem bizim yapmak istediğimiz bu farkındalık söyleşilerinden bir tanesi ama bu sefer daha geniş bir kitleye erişebilme imkanı bulacağız" diye konuştu.

"Yeni ağaçların dikilmesi son derece önemli"

Çevre kirliliğine karşı önlem alınmazsa 50 yıl sonra yaşamı olumsuz etkileyecek olan birçok olumsuzluğu meydana geleceğini ifade eden Doç. Dr. İlhan Sağsen, "Orman olması son derece önemli. Yani bu dünya için, yağmur ormanları, bizim ormanlarımız da dahil olmak üzere Türkiye'deki ormanlar çünkü ormanlar, okyanuslarla beraber en büyük karbon yatakları. Bizim tabiri caizse akciğerlerimiz olarak hep nitelendirilir. Aslında bu emisyonları emdiği içindir, karbon yutakları olduğu için. Dolayısıyla ormanlaşmanın devam etmesi yani orman kesiminin olmaması hatta yeni ağaçların dikilmesi son derece önemli. Önlemler alınmazsa genel Türkiye genelinde ve küresel olarak sadece bir ulus devletin önlem alması da yetmiyor bu süreçte. Başta su kaynakları olmak üzere yaşamı olumsuz etkileyen birçok olumsuzlukta biz karşıya geleceğiz" ifadelerini kullandı.

"İklim değişikliği uzun dönemde yağış ve sıcaklık patenlerini bozuyor"

Son dönemde yaşanan fırtına, sel gibi afetlerin iklim değişikliği ile doğrudan bağlantısı olduğunu dile getiren İlhan Sağsen, "İklim değişikliği uzun dönemde yağış ve sıcaklık patenlerini bozuyor. Dolayısıyla da bu hem doğal afetlerin miktarını hem de sıklığını hem de şiddetini arttırıyor. Bunları engellemek için aslında Paris İklim Antlaşması çerçevesinde devletlerin üzerine düşen bazı sorumluluklar var. Emisyonları düşürmek, üretim teknolojilerini modernleştirmek, enerji verimliliğini arttırmak bunun dışında kullandığımız enerji tipini değiştirmek yani konvansiyonel yakıtlar yerine özellikle kömür kullanımı yerine yenilenebilir enerji teknolojisine yönelmek. Bu noktada en önemli bizim kaynaklarımız. Bunun dışında da arttırmak ekolojiyi korumak yani okyanusları, deniz kirlenmelerini korumak. Geçtiğimiz günlerde yine bizim üzerinde durduğumuz tek kullanımlık plastiklerden vazgeçmek. Bunların tamamı ekolojik dengeyi alt üst ediyor. O yüzden bu konu ve bireysel olarak da biraz ihtiyaç analizinizi doğru yapmak, yani üretim tüketim neyi alıyoruz, neyi almıyoruz? Bu analizi doğru yapmak bu noktada önemli" dedi.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Dünya, Bolu, Çevre, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilerin paneline yoğun ilgi: 'Tükettikçe Tükeniyoruz Başka Dünyamız Yok' - Son Dakika

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