Öğrencilerinden Vefa: 'Sıfır Buçuk Ayla'

31.05.2026 11:12
84 yaşındaki emekli öğretmen Bedriye Dostoğlu'na öğrencilerinden kitap imza günü sürprizi yapıldı.

Ankara'da özel bir huzurevinde yaşayan ve öğrencilerinin "Sıfır Buçuk Ayla" lakabıyla tanıdığı 84 yaşındaki Parkinson hastası emekli öğretmen Bedriye Ayla Dostoğlu'nun hayat hikayesini anlattığı kitabın yayımlanmasının ardından öğrencileri vefa örneği sergileyerek onun için imza günü düzenledi.

Not konusunda katı olması nedeniyle öğrencileri tarafından "Sıfır Buçuk Ayla" lakabıyla anılan Dostoğlu, öğretmenlik yıllarında kurduğu güçlü bağ sayesinde aradan geçen yıllara rağmen öğrencilerinin sevgisi ve vefasıyla karşılaşmaya devam ediyor.

Ankara'daki özel bir huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde yaşayan, Parkinson hastası Bedriye Ayla Dostoğlu, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünde son sınıf öğrencisiyken Merkez Bankasında çalışmaya başladı.

Dostoğlu, Merkez Bankasında yaklaşık dört buçuk yıl görev yaptıktan sonra 1969'da hayali olan öğretmenliğe başladı ve 1985'te emekli oldu.

Ancak emekliliğin kendisine göre olmadığını düşünen Dostoğlu, çeşitli dershanelerde 10 yıl daha öğretmenlik yaptı. Sağlık sorunları nedeniyle daha sonra mesleğini bıraktı.

Dostoğlu, 2024'te Parkinson hastası eşiyle özel bir yaşlı bakım merkezine yerleşti. Eşinin vefatından sonra içine kapanan ve bu süreçte kendisine de Parkinson teşhisi konulan Dostoğlu, zorlu bir dönem geçirdi.

Merkezdeki doktorunun tavsiyesi üzerine yaşamını kaleme almaya başlayan Dostoğlu, yaklaşık bir buçuk yıllık çalışmanın ardından ismine lakabını verdiği "Sıfır Buçuk Ayla" kitabını yayımladı.

Eski öğrencilerinden imza günü sürprizi

Kitabının yayımlanmasının ardından emekli öğretmen Ayla Dostoğlu'na eski öğrencileri kaldığı huzurevinde bir vefa örneği sergileyerek "imza günü" etkinliği düzenledi.

Yıllar sonra öğrencileri ile sürpriz imza gününde bir araya gelen Dostoğlu, duygulu anlar yaşadı.

Öğrencileri ile okul anılarını yeniden yaşayan Dostoğlu, onlara kitabını imzalamanın da mutluluğunu hissetti.

Dostoğlu, "Unutamayacağım bir gün oldu. Benim en büyük mutluluğum öğrencilerim. Herhalde bir öğretmenin en çok istediği şey budur, öğrencilerinin kendisini unutmaması." dedi.

İkinci kitabını yazmaya hazırlanıyor

Ayla Dostoğlu'nun öğrencilerinden tarih öğretmeni Adnan Dursun, Dostoğlu'nun öğrencileriyle güçlü bir bağ kurduğunu belirterek, onun kendileri için bir öğretmenden çok anne gibi olduğunu söyledi.

Dostoğlu'nun kaldığı merkezin kurucusu ve tedavi sürecini takip eden Dr. Mehmet Engin Doğan da Dostoğlu'nun eşini kaybettikten sonra içine kapandığını, kitap yazma süreciyle önemli bir gelişim gösterdiğini anlattı.

Dostoğlu'nun, ikinci kitabını yazmaya hazırlandığını da aktaran Doğan, "Yaşlılığın pasif bir yaşam olmadığını, yaşlıların sadece gününü doldurmaya çalışan insanlar grubu olmadığını hep ifade etmeye çalışırım. Onların tecrübelerinden, bilgilerinden faydalanıp onları sosyal hayatın içerisinde aktif birey olarak tutmaya çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

