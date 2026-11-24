HAMDİ DİNDİREK/ NAZLI MUMAY - Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 2007-2011 yıllarında aynı sıralarda eğitim gören müdür yardımcısı Abdullah Samet Danış ile psikolojik danışman ve rehber öğretmen Muhammed Özdoğan, lise yıllarında başlayan arkadaşlıklarını bugün aynı okulda meslektaş olarak sürdürüyor.

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde dört yıl birlikte eğitim gören Danış ve Özdoğan'ın yolları, mezuniyetin ardından farklı akademik ve mesleki güzergahlara ayrıldı.

Üniversite eğitimlerini farklı alanlarda tamamlayan iki arkadaş, öğretmenlik mesleğine adım atarak çeşitli okullarda görev yaptı.

Mesleki deneyim kazandıkları bu sürecin ardından yolları yeniden lise yıllarının geçtiği okulda kesişen Danış ve Özdoğan, gelecek nesillerin yetişmesine katkı sağlamak için birlikte görev yapıyor.

Aynı kurumdan mezun olup görev yapan toplam 12 öğretmenin bulunduğu okulda Danış ve Özdoğan, lise sıralarında başlayan dostluklarını ve okul kültürünü öğrencilere aktarıyor.

Öğretmenleriyle aynı okulda meslektaş oldular

İki öğretmenin hikayesini farklı kılan yönlerden biri de yıllar önce kendilerine ders veren öğretmenleriyle bugün aynı eğitim çatısı altında görev yapmaları.

Bir dönem karşısında oturup ders dinledikleri, kendilerine yol gösteren öğretmenleriyle bugün aynı mesleği icra eden iki eğitimci, okulun geçmişiyle bugünü arasında da bir bağ kuruyor.

Bir zamanlar öğretmenlerinden öğrendikleri bilgileri ve edindikleri değerleri bugün yeni nesillere aktarmaya çalışan iki arkadaş, aynı zamanda okulun eğitim geleneğinin sürdürülmesine katkı sağlıyor.

Kendi geleceklerini şekillendirmek üzere bir zamanlar eğitim aldıkları okulda bugün başka gençlerin hayallerine eşlik eden Danış ve Özdoğan, öğrencilik yıllarından taşıdıkları anıları meslek hayatlarının bir parçası olarak yaşatıyor.

"Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde çalışmak en başta gelen hayallerimden bir tanesi"

?Müdür yardımcısı Danış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2007-2011 arasında Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim aldığını ve öğrencilik yıllarının kendisi için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Danış, okulda öğretmenleriyle olan ilişkileri ve arkadaşlarıyla olan samimiyeti doğrultusunda kurumla bir bağlarının oluştuğunu ve buradan mezun olduktan sonra da bu bağı koparmamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Mezun olup eğitim camiasına girdikten sonra bu kurumda çalışmaktan gurur duyduğunu ifade eden Danış, "Bana öğrencilik hayatımda 'Hayallerinden bahset.' diye sorsalardı muhtemelen bu okulda, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde çalışmayı en başta gelen hayallerimden bir tanesi olarak söyleyebilirim." dedi.

Danış, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 2016'da mezun olduğunu, ardından Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde göreve başladığını, 7 yıl orada çalıştıktan sonra İstanbul'a geldiğini belirterek, 2 yıl Sultanbeyli'de bir okulda görev yaptıktan sonra yuvası olarak tabir ettiği Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne döndüğünü aktardı.

Okul arkadaşı ve meslektaşı olan Özdoğan ile birlikte çalıştıklarını söyleyen Danış, şöyle devam etti:

"Lise yıllarımızda aynı dönemde kendisiyle öğrencilik yapmıştık. Şimdi birlikte mesai arkadaşı olarak görev yapıyoruz. Bu tabii ki çok güzel bir duygu, tarifi olmaz bir duygu. Ben bu hadiseyi şöyle tarif ediyorum, bir evimden çıkıyorum sabah, farklı bir evime gidiyormuşum gibi. Bu duyguyla okuluma, kurumuma geliyorum. Sadece lise yıllarımdaki arkadaşımla birlikte değil, hocalarımla beraber de burada vakit geçiriyoruz. Hatta emekli olan öğretmenlerimizle bile bu çatı altında hala birlikte vakit geçirebiliyoruz. Bu okulun kültürünün kökleştiğinin en güzel göstergelerinden biri, emekli hocası, aktif hocası, dönem arkadaşları, yeni mezun olan öğrencileri ve halihazırdaki öğrencileriyle birlikte olan bu anlayışın, birlikteliğin devam etmesi."

Danış, 2011'de mezun olduğu okulu ile tekrar buluşmasının 2025 yılında gerçekleştiğini belirterek, "Biz buraya çok fazla uğramasak da bizim buradaki gönül bağımız her zaman devam etti. Bir hocamızın vesilesiyle buraya tekrar döndük. Bizim bu kuruma karşı hiçbir zaman bir küskünlüğümüz söz konusu olamaz zaten. Bize Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 'Gel.' dediğinde gelir, 'Git.' dediğinde gideriz." ifadelerini kullandı.

Başta kendi öğretmenleri olmak üzere tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan Danış, "Rabbim nice Öğretmenler Günü'ne erişmeyi nasip etsin. Tabii ki öğrencilerimize faydalı olmak, milletimize, vatanımıza faydalı olmak her zaman temennimizdir." dedi.

"Burada kendi arkadaşımla beraber çalışmak çok keyifli"

Psikolojik danışman ve rehber öğretmen Özdoğan ise lise yıllarında öğretmen olmayı hayal etmediğini, öğretmenliğin büyük bir sorumluluk gerektirdiğini söyledi.

Ancak öğrenciyken kendisine model aldığı, onun gibi olmak istediği hocalarının olduğunu aktaran Özdoğan, "Bugün belki öğretmen olmamın sebeplerinden bir tanesi odur. Kafam karıştığında, kariyer konusunda bir tercih yapamadığımda muhtemelen rol model aldığım hocalarım aklıma gelip bu yola doğru yönelmiş olabilirim." dedi.

Özdoğan, liseden mezun olurken bir öğretmeni ile yaşadığı anısına değinerek, "Hocalarımızdan bir tanesi Nurettin Topçu'nun Büyük Fetih kitabını bize vermişti. Üzerinde de 'Gönlünü aleme dergah kılanlar.' diye bir söz yazılıydı, öğretmenlere hitaben. Kitapta II. Murat'ın Fatih Sultan Mehmet'i eğitmesi için Molla Gürani'yi ona hoca olarak hazırlamasını anlatıyordu. Galiba bunlar beni çok etkilemiş olabilir. Lise boyunca öğretmenlik hayalim yoktu ama liseyi bitirirken öyle bir hayale sahiptim." ifadelerini kullandı.

Lisans eğitimini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde tamamladığını, şu anda Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimine devam ettiğini aktaran Özdoğan, "8 farklı okulda çalıştım, çeşitli kademelerde görev yaptım. İlk başladığımda 2017 yılıydı ve göçmen öğrencilerle ilk defa çalışmaya başlamıştım. Farklı bir grupla çalışmak, farklı ülkeden gelen insanlarla çalışmak, onların yaralarını sarmaya çalışmak benim için farklı bir deneyimdi. Daha sonrasında çeşitli liselerde görev aldım." şeklinde konuştu.

Özdoğan, lise arkadaşıyla aynı okulda çalışmanın çok keyifli bir his olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Samet Hocam söylemişti, bir evimden başka bir evime gitmek gibi. Burası hem çalıştığımız hem de keyif aldığımız bir kurum. Zaten mezun olduktan sonra da gelmeye devam ediyorduk. Okulla ilişkilerimizi hiç koparmadık. Bizim okulumuzun çok iyi, çok yoğun bir mezun kitlesi var. Şu an mezun ettiğimiz öğrencilerde de onu görüyorum, okulu bırakıp gidemiyorlar. Haftanın iki günü üniversitedelerse üç günü burada yer alıyorlar. Akşamları görüşüyoruz, hafta sonu programlar yapıyoruz. Samet Hocam da benim gibi buradan kopamayanlardan. Zaten burada çalışmıyorken de çeşitli zamanlarda öğrencilerle aktivite yapmak, onlara abilik yapmak için geliyorduk. Burada kendi arkadaşımla beraber çalışıyor olmak tabii çok güven verici, çok keyifli. Bazı aralarda gidip ufak sohbetler etmek güne yeniden başlamak açısından insana gerçekten enerji ve mutluluk veriyor."

"Öğretmenlik çok kıymetli bir meslek"

Özdoğan, mesleğinin ana kuralının empati olduğunu belirterek, "Empati çok önemli. İnsanların birbirini anlaması, birbiri hakkında bir farkındalığa sahip olması bence en önemli unsurlardan bir tanesi. Öğrencilerime de kendilerini ve çevrelerindeki insanları tanımayı, onları fark etmeyi ve onları koşulsuz bir şekilde kabul etmelerini öneriyorum. Hayatta en önemli şeylerden bir tanesinin o olduğunu düşünüyorum." dedi.

Mezun olduğu okulda görev yapmasının öğrencileriyle daha fazla empati kurmasını sağladığını ifade eden Özdoğan, "Öğretmenlik çok kıymetli bir meslek. Tabii sorumluluğu da çok. Bu sorumlulukla baş ederken aynı anda insanlara bir şeyler öğretebilmeleri öğretmenlerimizin, onların duygularının farkına varabilmeleri, onların hayata dair yeni bir perspektif geliştirebilmelerine vesile olabilmeleri çok kıymetli. Kıymetli hocalarımızın Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum." diye konuştu.