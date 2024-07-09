Öğrenim belgelerinin denklik işlemleri yönetmelikle belirlendi - Son Dakika
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Öğrenim belgelerinin denklik işlemleri yönetmelikle belirlendi

Yurt içinde ve yurt dışında alınan öğrenim belgelerinin denklik işlemleri, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle belirlendi. Yurt içindeki vatandaşlar kimlik kartı veya nüfus cüzdanıyla, yabancı ülke vatandaşları ise başvuru kimlik belgesiyle denklik merkezlerine başvuruda bulunacak. Yurt dışında ise başvurular pasaport veya kimlik belgesiyle eğitim müşavirliklerine/ataşeliklerine yapılacak. Denklik işlemi için gerekli belgeler arasında karne, transkript, öğrenim belgesi, diploma gibi belgeler yer alıyor. Belgelerin asıllarının zayi olması veya bulunmaması durumunda ise onaylı fotokopilerle de işlem yapılacak. Denklik başvurusunda bulunan öğrencilerin farklı okul türlerine ait belgeleri birlikte değerlendirilecek ve uygun okula veya sınıfa denklik işlemi yapılacak. Denklik işlemine tabi tutulmayacak öğrenciler arasında yurt dışında açılan okullar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardan gelen öğrenciler yer alıyor.

09.07.2024 15:17
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Yurt içinde milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel öğretim kurumları ile yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından alınan öğrenim belgesi ve diplomaların denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esaslar yönetmelikle belirledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğine göre, yurt içindeki vatandaşlar, kimlik kartı veya nüfus cüzdanıyla, yabancı ülke vatandaşları ise başvuru kimlik belgesiyle denklik merkezlerine başvuruda bulunacak. Yurt dışında ise başvurular eğitim müşavirliklerine/ataşeliklerine pasaport veya kimlik belgesiyle yapılacak.

Denklik işlemi, yurt içinde milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel öğretim kurumları ile yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından alınan karne, transkript, öğrenim belgesi, sertifika, ayrılma belgesi, süresi içinde sunulmuş geçici mezuniyet belgesi ve diploma gibi belgelerin asıllarıyla gerçekleştirilecek.

Söz konusu belgelerin asıllarının zayi olması veya bulunmaması halinde, yönetmelikte belirtilen ilgili makamlarca onaylanmış fotokopilerle de yapılabilecek.

Belge ibraz edemeyenlere seviye tespit sınavı yapılacak

Ders yılı içinde öğrenim belgesi olmadan gelen öğrencinin, eğitim-öğretimden uzak kalmaması için hangi ülke, okul ve sınıfta okuduğuna dair velisinin yazılı beyanı doğrultusunda geçici olarak okula devamı sağlanacak, veliden öğrencinin öğrenim belgelerini üç ay içinde getirmesi istenecek.

Savaş, afet veya sığınma nedeniyle denklik talebinde bulunanlardan belgelerini ibraz edemeyenler, seviye tespit sınavına alınacak ve sınav sonucuna göre sınıf seviyesine denklik işlemi yapılacak.

Denklik başvurusunda bulunan öğrencinin, farklı okul türlerine ait ibraz ettiği belgelere göre başarılı olduğu ders sayısı ve içeriği birlikte değerlendirilecek. Değerlendirmeler sonucunda öğrencinin, uygun ilköğretim ve ortaöğretim okullarından birine veya bir sınıf, alan, bölüm ya da dala denklik işlemi yapılacak.

Denklik işlemi için istenecek belgeler

Denklik işlemi için başvuruda bulunanlar, e-Denklik sistemi üzerinden MEB Denklik Başvuru Formu'nu dolduracak ve "kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, eğitim gördüğü ülkeye ait giriş-çıkış sayfaları veya ülkede bulunduğuna dair belge, onaylı karne, ayrılma belgesi, diploma, transkript" aslını forma ekleyecek.

Denkliklerde ilköğretim ve ortaöğretim bir bütün halinde dikkate alınacak. Türkiye'deki zorunlu öğrenime başlama yaşı, ilgilinin öğrenime başlama yaşı kabul edilerek sınıfı sınıfına denklik yapılacak. Ancak ilköğretimle ortaöğretimin toplam öğrenim süresi 12 yıldan az veya fazla olan ülkelerde öğrenim görenlerden lise son sınıfa geçenler, liselerin son sınıfına geçenler gibi; lise son sınıfta öğrenim görenler ise liselerin son sınıfında öğrenim görenler gibi değerlendirilecek.

Denklik istenmeyecek öğrenciler

Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurt dışında açılan okullar ile 17 Haziran 2016 tarihli ve 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanunu'na göre yurt dışında faaliyet gösteren okullardan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullardan gelen öğrenciler, denklik işlemine tabi tutulmayacak.

Bu öğrenciler, tasdikname, diploma ve diğer öğrenim belgelerine göre aynı türdeki okullara kaydedilecek ve bu öğrencilerin dosyaları okullarından istenecek. Ülkede merkezi sınavla veya yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kayıt-kabul ve nakil talebinde bulunmaları halinde, haklarında söz konusu okulların ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacak. Denkliğe tabi tutulmaksızın ülkedeki okullara kaydı yapılan öğrencilerden, ilköğretim okullarında bir üst sınıfa sorumlu olarak geçtiği belirtilenler sorumluluktan muaf olacak.

Öğrenim kademesinin tamamını Türk programı ve haftalık ders çizelgesi uygulayan Milletlerarası İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında tamamlayan öğrenciler, denklik işlemine tabi tutulmayacak.???????

Denkliği yapılmayacak belgeler

Yurt dışında terör örgütlerine mensubiyeti, irtibatı veya iltisakı konusunda tereddüde düşülen ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarında öğrenim görülerek alınan belgeler denklik işlemlerinde değerlendirilmeyecek ancak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı görüşü doğrultusunda seviye tespit sınavı uygulanacak. Söz konusu öğretim kurumlarından alınan lise mezuniyeti sağlayan diploma ve belgelere denklik işlemi olmayacak.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamı dışındaki özel okul veya kurumlardan alınan belgeler ile öğrenimin bir kısmı veya tamamı uzaktan öğretim yoluyla yapılarak alınmış belge ve diplomalara da denklik işlemi yapılmayacak.

Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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