Öğretmen Cinayetinde Yayın Yasağı

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Çekmeköy'de Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen Fatma Nur Çelik'in bir öğrenci tarafından bıçaklanarak öldürülmesi, bir öğretmen ve bir öğrenci olmak üzere 2 kişinin de yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

RTÜK'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/1970 sayılı kararı doğrultusunda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana gelen olay hakkında yayın yasağı kararı verilmiştir. 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yayıncı kuruluşların söz konusu mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmeleri önemle hatırlatılır."