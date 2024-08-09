Öğretmen Eşlerine Yer Değiştirme Duyurusu

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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nca, sözleşmeli personel mevzuatına tabi olan öğretmen eşlerin aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı. Başvurular, mebbis.meb.gov.tr adresinden Elektronik Başvuru Formu doldurularak 13-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, her ikisi de sözleşmeli olan öğretmenlerin aile birliği mazeretine bağlı iller arası yer değiştirme duyurusunu yayımladı. Başvurular, mebbis.meb.gov.tr adresinden Elektronik Başvuru Formu doldurularak 13-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan her ikisi de 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamayan ve farklı illerde görev yapan eşler, aile birlikteliğini sağlamak amacıyla duyuru kapsamında yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek.

Atama işlemleri 22 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 23 Ağustos 2024 tarihinden itibaren yapılacak.