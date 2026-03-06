HATAY'da eğitim gördüğü ilkokulda soluk borusuna yiyecek kaçan Ali Hamis (7), öğretmeni Nazime Demiray tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi 100'üncü Yıl İlkokulu'nun prefabrik binasında teneffüse çıkan 2/D sınıfı öğrencisi Suriye uyruklu Ali Hamis'in yediği yiyecek, soluk borusuna kaçtı. Fenalaşan Hamis, nefes almakta zorlandı. Durumu fark eden öğretmeni Nazime Demiray, soğukkanlılıkla Heimlich manevrası uyguladı. Yiyecek parçasının soluk borusundan çıkmasıyla nefes alabilen Hamis, ölümden döndü. Yaşanan anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Öğretmen Heimlich Manevrası ile Öğrenciyi Kurtardı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?