Öğretmen ile öğrencinin gülümseten diyalogu: Oğlağa çok sevdiği öğretmenin ismini verdi - Son Dakika
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Öğretmen ile öğrencinin gülümseten diyalogu: Oğlağa çok sevdiği öğretmenin ismini verdi

Van'ın Gürpınar ilçesinde görev yapan bir öğretmen ile öğrencisi arasında yaşanan gülümseten diyalog, sosyal medyada paylaşıldı. Öğrenci, yeni doğan oğlağa öğretmeninin ismini verdiğini söyledi. Bu olay, milyonlarca kişiye ulaşarak ilgi gördü.

26.04.2024 19:07
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Öğretmen ile öğrencinin gülümseten diyalogu

Oğlağa çok sevdiği öğretmenin ismini verdi

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni ile öğrencisinin sosyal medyaya yansıyan diyalogu izleyenleri gülümsetirken, öğrencinin oğlağına ise çok sevdiği öğretmeninin ismini verdiği ortaya çıktı.

Gürpınar ilçesinde yer alan Kırkgeçit İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Umut Gürpınar ile öğrencisi Umut Berge'nin 'yeni doğan oğlak' görüntüsü sosyal medya platformlarında milyonlara ulaştı. İzleyenleri gülümseten diyalog, sınıf öğretmeni Gürpınar ile kucağında oğlak olan öğrenci Berge arasında geçti. Sınıf öğretmeni Gürpınar, evine döndüğü sırada kucağında yeni doğan sevimli bir oğlakla öğrencisi Berge geldi. Berge, "Öğretmenim bakın bizim keçimiz oldu" dedi. Bu sırada oğlağın güzel olduğunu söyleyen öğretmen, ayrıca oğlağın adını sordu. Öğrencinin ise 'Emrah' diye cevap vermesi izleyenleri gülümsetti.

"Paylaşılan video çok beğenildi"

İHA muhabirine konuşan Sınıf Öğretmeni Umut Gürpınar, okuldan çıkıp eve doğru giderken Umut isimli öğrencisinin kucağında oğlakla kendisine doğru geldiğini belirtti. Bunun güzel bir anı olacağını düşünerek cep telefonunu çıkarıp kayıt altına aldığını ifade eden Gürpınar, "O anda spontane olarak oğlağın adını sordum. Umut da o an düşünerek oğlağın adının 'Emrah' olduğunu söyledi. Bunu sosyal medyada paylaştığımda çok fazla insanın beğendiğini, insanların talep gösterdiğini gördüm. Bu da bizi çok mutlu etti. Köy öğrencileri merkezde yer alanlara göre daha naif, daha temiz, biraz daha yaşantıları az çocuklar oluyorlar. Ben köy öğretmeni olmayı çok seviyorum. Öğretmenliğin en kutsal yapıldığı yerler. Umut; akıllı, zeki ve akademik başarısı yüksek bir öğrencimizdir" dedi.

Köyde yaşayan çocukların tamamında hayvanlara karşı bir sevgi olduğunu dile getiren Gürpınar, "Çocuklar, bir keçiyle karşılaşınca korkmak, çekinmek yerine sarılıp, kucaklayıp öğretmene koşarak getirebiliyor" diye konuştu.

Hayvanları çok sevdiğini söyleyen minik öğrenci Umut Berge ise oğlağa çok sevdiği 'Emrah' öğretmenin ismini verdiğini kaydetti.

(YLM-MSA-Y)

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Van, Eğitim, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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