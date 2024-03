Öğretmen Silahla Tehdit Edilerek Darp Edildi

Güncel

Öğrenmenin teneffüste beli silahlı bir veli tarafından darp edilmesi kamerada

Arkadaşına makas fırlatınca öğretmeni kızdı, olayı evde anlatınca olanlar oldu

Türk Eğitim-Sen Şube Başkan Yardımcısı Ayhan Mercan;

Türk Eğitim-Sen Şube Başkan Veli Şahan;

BİLECİK - Bilecik'te bir öğrenmenin teneffüste beli silahlı bir veli tarafından darp edilmesi olayı an ve an güvenlik kamerasına yansıdı.

Bozüyük Meliha Ercan Ortaokulu'nda matematik öğretmeni Mehmet Y.'nin dersinde bir öğrenci başka bir öğrenciye makasa fırlattı. Öğretmeni Mehmet Y'in. makas fırlattığı için kızdığı öğrenci bu olayı evde anlattı. Ardından veli İbrahim Furkan C. okula gelerek, müdürle görüştü. Orman Muhafaza Memuru olan veli İbrahim Furkan C. ardından yanında bir kişi ve 2 bayanla birlikte okula yeniden geldi. Teneffüste okulun önünde park halinde aracında telefonla konuşan matematik öğretmeni Mehmet Y.'nin yanına veli İbrahim Furkan C. geldi. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, sözlü konuşma birbirlerini itme ile devam etti. Ardından velinin öğretmene saldırması sonucu ikili yerlerde süründü. Yaşananlar güvelik kamerasına an ve an yansırken, ikili birbirlerinden şikayetçi oldu. Darp edilen matematik öğretmeni Mehmet Y. ise hastaneden darp raporu aldığı öğrenildi.

"Öğretmenlerimiz her zaman zorluk altında, bıçak kemiğe dayandı"

Okulun önünde yaşanan olayları İHA'ya anlatan Türk Eğitim-Sen Şube Başkan Veli Şahan, olayın takipçisi olacaklarını anlatarak, "Sınıfta 2 öğrencimiz arasında çıkan tartışmaya müdahil olmasıyla başlıyor. Mağdur olan bir öğrenci var kendisine makas atılmış. Daha sonra öğretmenimizin kızdığı öğrenci velisine söylüyor ve olay buradan patlak veriyor. Veli olaydan bir önce müdür beyin odasına gelerek, öğretmenin hakkındaki ithamları söylüyorlar. O günde silahlı bir şekilde okula geldiği söyleniyor, müdür beyinde ifadesi bu yönde. Şiddete sonuna kadar karşıyız kim olursa olsun. Hele hele bunun öğretmen olması kesinlikle kabul edilemez. Bu bir ve ikinci olay değil, sürekli tekrarlanan bir olay haline geldi. Yetkililerden bu konuda gerekli tedbirin biran önce alınmasını istiyoruz. Öğretmenlerimiz her zaman zorluk altında, bıçak kemiğe dayandı" dedi.

"Öğretmenimiz silahla tehdit edilerek darp edilmiştir"

Ardından bir açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Şube Başkan Yardımcısı Ayhan Mercan, "Meliha Ercan Ortaokulunda öğretmenimiz kendini bilmez bir grup veli tarafından planlı menfur bir saldırıya maruz kalmıştır. Ülkemizde ve ilçemizde maalesef son zamanlarda eğitim çalışanlarına yönelik şiddet ve saldırı olayları dozunu arttırarak devam etmektedir. Yıllarca çıkarılması beklenen öğretmenlik meslek kanununda öğretmenlerin korunmasına yönelik yasal düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir. Derdi çocuklarımızın geleceğe hazırlanması olan öğretmenlerimizin bu tür olaylar karşısında il ve ilçe mülki amirleri tarafından bütün uyarılarımıza rağmen yalnız bırakıldığını üzülerek görmekteyiz. Bizler bu tür üzücü olayların bir daha yaşanmamasını, olayın sorumlularının hak ettikleri cezayı bir an evvel almalarını idari ve adli mercilerden talep ediyoruz. Yavrularımızın eğitim öğretim gördüğü okula silahla gelerek okulun önünde öğrenciler teneffüs saatinde iken öğretmene saldırılmış, öğretmenimiz silahla tehdit edilerek darp edilmiştir. Bu bilgi belgeler ışığında yürütülecek tüm idari ve adli soruşturmaların çok yakın takipçisi olacağız" dedi.