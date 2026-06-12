TUTUKLANDI
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görev yapan öğretmen Özgür Ekinci'yi öldüren ve Almanya'da yakalanarak İstanbul'a getirilen Ramazan Ağaçhanlı'nın, SEGBİS üzerinden Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alındı. Ağaçhanlı, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR
Son Dakika › Güncel › Öğretmeni Katleden Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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