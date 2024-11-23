Öğretmenler Dağ Köylerinde Umut Dolu

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Dağ köylerindeki öğretmenler gönüllere dokunuyor

Adana'nın Feke ilçesine bağlı dağ köylerinde çalışan öğretmenler eğitimin yanı sıra çocuklar sabah üşümesin diye odun kırıp soba yakarak zorlu coğrafyada gönüllere de dokunuyor

ADANA - Adana'nın Feke ilçesine bağlı dağ köylerinde çalışan öğretmenler eğitimin yanı sıra çocuklar sabah üşümesin diye odun kırıp soba yakarak zorlu coğrafyada gönüllere de dokunuyor.

Feke'nin Musalar ve Gaffaruşağı İlköğretim okulunda 8 kişilik birleştirilmiş sınıfta görev yapan Musalar İlkokulu öğretmeni Erol Ateş Durmaz ve Gaffaruşağı ilköğretim okulu öğretmeni Aleyna Güleç, okulda özveriyle çalışıyor.

8 kişilik sınıflarda öğrencilere birebir eğitim veren, bir çok sosyal ve kültürel etkinlik yapma imkanı sunan fedakar öğretmenler öğrencileri üşümemesi için sınıfın sobasını öğrenciler gelmeden kendi elleri ile yakıyor.

Aile ortamına dönüşen sınıfta sahiplendikleri ve "Jüpi" ismini verdikleri kediye de yer yapan öğretmen Aleyna Güleç, öğrencilerin hem iyi eğitim hem de iyi bir insan olması için tüm değerleri öğretiyor.

2 yıldır Musalar köyündeki okula atanan ve öğrencileri için her sabah odun kesip sobayı yakan öğretmen Erol Ateş Durmaz, "Birleştirilmiş sınıfımızda öğrencilerimizin bu zorlu coğrafyada en iyi eğitimi alması için mücadele ediyoruz. Çocuklarımı ve köy okulunu seviyorum. 4 sınıfa birlikte eğitim veriyoruz. Yolları ve coğrafyası zor olsa da zenginlikleri çok olan bir bölgede eğitim veriyoruz. Devletimizin burada öğrencilere değer vermesi çok önemli bizlerde en iyi eğitimi verebilmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerden Fevzican Bolbar öğretmenini çok sevdiğini ifade ederek, "Öğretmenimin bizim için soba yakması, bir çok etkinlik yaptırması beni çok mutlu ediyor" dedi.

Öğretmen Aleyna Güleç, ise 2 yıllık öğretmen olduğunu ama öğrencilerinin başarısı için büyük emek vererek öğrencilerini geleceğe hazırladığını ifade etti.

Güleç, öğrencilerin okulu ve dersleri sevmesi iyi birer insan olması için köy okulunun dezavantajlarını avantaja çevirdiklerini ifade ederek, "Sınıfımız sayısı az olduğu için daha çok etkinlik yapma imkanı buluyoruz. Her gün sobamızı yakıyoruz bazen mısır patlatıyoruz bahçede bir çok uygulama yapıyoruz. Okulumuz bahçesindeki kedimiz jüpiyi sınıfımıza aldık onunla birlikte ders işliyoruz. Çocuklarımızla doğayı, köyümüzü kullanarak fen dersini dışarıda işlediğimiz oluyor. Bilimsel etkinlikler yapabiliyoruz. 7 öğrencimize özel okul gibi eğitim verebiliyoruz. Sürekli sınıfımızda etkinlikler ile derslerimizi işliyoruz. Köy okulunu avantajlı hale getirdik" diye konuştu.

Öğrencilerden Sıla Ersin ise öğretmeni ile çok mutlu olduğunu ve ders işlemeyi çok sevdiğini ifade etti.

Öğrencilerden Özlem Ersin ise kitap okumayı çok sevdiğini ifade ederek, "Sınıfımızda az kişi var. Öğretmenimiz bizim için her şeyi yapıyor" dedi.