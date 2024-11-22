Öğretmenler Günü\'nde Hediye ve Mesajlar

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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tüm okullara gönderilen hediye ve mesajlar, Havza, Kavak, Ladik ve Asarcık'ta da öğretmenlere iletildi.

Halit Doğan tarafından gönderilen hediye saat ve mesajlar, Havza Bölge İtfaiye Grup Amirliği tarafından Havza, Kavak, Ladik ve Asarcık'ta faaliyet gösteren kamu ve özel eğitim kuruluşlarına teslim edildi.

Havza Bölge İtfaiye Grup Amiri Murat Yılmaz, bu kapsamda Havza Makbule Yusuf Ölçer Ortaokulu'nu ziyaret ederek, Doğan tarafından gönderilen saati öğretmenler odasında okul müdürü Erkut Ercan'a verdi.

Yılmaz, "Yarınlarımız olan çocuklarımızın eğitimi için çalışan ve emek veren öğretmenlerimiz ile bir arada olmaktan dolayı mutluyum. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, başarılar diliyorum." dedi.

Ercan da Doğan'a hediyesi ve güzel temennileri için teşekkür ederek, "Kıymetli meslektaşlarım adına Başkanımıza nazik düşünceleri ve hediyelerinden ötürü teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.