Öğretmenler, şiddete tepki amacıyla derslere girmediler

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Türk Eğitim-Sen'e bağlı öğretmenler, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki amacıyla, bugün okullarda ilk derse girmedi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, okullarda şiddeti önleyici tedbirlerin ve şiddete karşı müeyyidelerin artırılması istendi.

Türk Eğitim-Sen üyelerinin yaşanan olayı protesto amacıyla bugün yakalarına siyah kokart taktığı ve ilk derse girmediği vurgulanan açıklamada, "Eğitim çalışanlarımıza yönelik şiddet aslında geleceğimize sıkılan kurşundur. Bu nedenle geleceğimizin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz, şiddete müsamaha göstermeyeceğiz. Türk eğitimcileri olarak şiddetle sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Sendika üyesi öğretmenlerin yarın da protesto amacıyla iş bırakacağı bildirildi.