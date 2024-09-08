Erciş'te Öğretmenler ve Veliler İşbirliği - Son Dakika
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Erciş'te Öğretmenler ve Veliler İşbirliği

Erciş\'te Öğretmenler ve Veliler İşbirliği

Van'ın Erciş ilçesindeki bir okulda görevli öğretmenler, velilerle birlikte okulu boyayarak temizledi ve ders kitaplarını sıralara yerleştirdi. Mezra sakinleri de öğretmenlere yardım ederek okulu yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdi.

08.09.2024 11:16
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Van'ın Erciş ilçesinde öğretmenler, velilerle omuz omuza vererek görevli oldukları 4 derslikli okulda sınıfları boyadı, temizlik yaparak Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen ders kitaplarını sıralara bıraktı.

İlçeye 20 kilometre mesafedeki Suyolu mezrasındaki okulda görev yapan 3 öğretmen, öğrencilerinin daha temiz ve ferah ortamda ders işlemelerini sağlamak için yeni eğitim öğretim yılı öncesi bir araya geldi.

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de malzeme desteğinde bulunduğu öğretmenler, 4 derslikli okulun küçük bakım işlerini ve boyasını yapmaya başladı.

Öğretmenlerin fedakarlığına kayıtsız kalmayan mezradaki veliler, çocuklarıyla okulun yeni döneme yetişmesi için çaba gösterdi.

Velilerin sınıfları temizlediği, sıra ve camları sildiği okulda çocuklar da öğretmenleriyle Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen ders kitaplarını sıralara dağıttı.

Binanın çevresinde de temizlik yapan, eğitim materyallerini duvarlara asan öğretmenler, velilerle güç birliği sayesinde okulu yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdi.

"Gönüllü olarak başladığımız çalışmada mezra sakinleri kayıtsız kalmadı"

Öğretmenlerden Atakan Kasap, okulda müdür yetkili olarak görev yaptığını ve meslektaşlarıyla güzel bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Okullar açılmadan önce binadaki eksiklikleri gidermek istediklerini anlatan Kasap, şöyle konuştu:

"Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu çalışmada bize destek oldu. Onların teşvikleriyle eğitim öğretim yılımız başlamadan okulumuzda çalışma başlattık. Duvarları boyadık, bahçesini düzenledik, sınıfları temizledik. Bu çalışmayı öğretmenlerimiz, mezra sakinleri ve çocuklarımızın yardımıyla yürüttük. Hep birlikte yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyoruz. Okulumuzda görevli öğretmenlerle gönüllü olarak başladığımız bu çalışmaya mezra sakinleri kayıtsız kalmadı. Onlar da çocuklarıyla beraber bize yardım etmeye geldi. Hepsine destekleri için teşekkür ederim."

Velilerden Kıyasettin Kılıç da öğrenciler için fedakarca çalışan öğretmenlere teşekkür etti.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasının sevincini yaşadıklarını belirten Kılıç, "Öğretmenlerimiz, okul için boya temin etmişler. Biz de öğretmenlerimize yardımcı oluyoruz, okulumuzu hazırlıyoruz. Öğretmenlerimizin fedakarca çalıştıklarını görünce biz de aileler olarak yardım etmeye geldik. Gönüllü olarak bu çalışmada yer alıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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