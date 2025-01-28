Öğretmenler, Yarıyıl Tatilinde Eğitim Aldı - Son Dakika
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Öğretmenler, Yarıyıl Tatilinde Eğitim Aldı

Konak Belediyesi Mutlu Çocuklar Oyun Evleri'nde görevli öğretmenler, yarıyıl tatilinde çeşitli eğitim programlarına katılarak kendilerini geliştirdi. Eğitimler İzmir Barosu, Hayata Destek Derneği ve İzmir Eğitim Kooperatifi iş birliğiyle düzenlendi.

28.01.2025 11:35  Güncelleme: 11:52
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(İZMİR) - Konak Belediyesi Mutlu Çocuklar Oyun Evleri'nde eğitim veren öğretmenler bu kez kendileri eğitim aldı. Yarıyıl tatilini değerlendiren öğretmenler, çocuklara daha iyi bir eğitim ortamı sağlamak için İzmir Barosu, Hayata Destek Derneği, İzmir Eğitim Kooperatifi (İZEK) ve Müzik Eğitmeni Süeda Özçer tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim programına katıldı.

Konak Belediyesi'nin okul öncesi eğitim desteği sağlayan ücretsiz sosyal hizmeti Mutlu Çocuklar Oyun Evleri'nde görev yapan öğretmenlere hizmet içi eğitim düzenlendi. Öğretmenlerin daha donanımlı ve daha güçlü olması; çocukların ise daha iyi bir eğitim ortamına sahip olması adına gerçekleştirilen eğitimler İzmir Barosu, Hayata Destek Derneği, İzmir Eğitim Kooperatifi (İZEK) ve Müzik Eğitmeni Süeda Özçer tarafından verildi. Yarıyıl tatilinde boş durmayan öğretmenler, tatilin ilk haftası boyunca seminerlere katılarak kendilerini geliştirme fırsatı buldu. Eğitim kapsamında Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Önlemede Temel Destek Sağlama Eğitimi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Erken Çocukluk Eğitiminde Öğretilmesi, Mahremiyet Eğitimi, Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Çocukları Tanıma ve Yönlendirme, Çocuklarda Davranış Problemleri ve Kullanılması Gereken Yöntemler, Kapsayıcı Çocuk Hakları ve Bildirim Yükümlülüğü seminerleri gerçekleştirildi.

Eğitim planı hazırlandı

İkinci dönem için planlama da yapılan hafta içerisinde, Mutlu Çocuklar Oyun Evleri'nin ikinci dönem eğitim planını hazırlanarak uygulanacak olan eğitim programının çerçevesinin belirlendi. Eğitim programına entegre edilecek alternatif yaklaşımların belirlenmesi ve aktarılması doğrultusunda görev dağılımı yapıldı. Eğitimin en eğlenceli etkinliği ise Müzik Eğitmeni Süeda Özçer'in Okul Öncesinde Uygulamalı Orff Atölyesi oldu.

Kaynak: ANKA

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