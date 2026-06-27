Öğretmenlerden Açlık Grevi İçin Ortak Çağrı

(ANKARA) - Özel sektörde çalışan öğretmenler ile mülakat mağduru öğretmenlerin Ankara'da sürdürdüğü açlık grevine ilişkin akademisyen, sanatçı, gazeteci ve çeşitli meslek gruplarından çok sayıda isim ortak bir çağrı yayımladı. İmzacıların yayımladığı metinde, öğretmenlerin sağlık durumlarından derin kaygı duyulduğu belirtilerek, açlık grevinin sonlandırılması istendi.

Özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenlerin 13 gündür Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Ankara Şubesi'nde sürdürdüğü açlık grevine 154 akademisyen, sanatçı, gazeteci ve yazarı temsilen Prof. Dr. Cemal Taluğ, Prof. Dr. Ural Akbulut, Prof. Dr. Metin Özuğurlu, Şenal Sarıhan ve Zeynep Karababa destek ziyaretinde bulundu. Ziyarette, 154 kişinin imzasını taşıyan ortak metni ses sanatçısı Zeynep Karababa okudu.

Metinde, Türkiye'nin çeşitli illerinden Ankara'ya gelen özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru öğretmenlerin 14 gündür seslerini duyurmaya çalıştığı, 13 gündür ise açlık grevinde oldukları belirtildi. İmzacılar, öğretmenlerin sağlık durumlarından endişe duydukları vurgulayarak, "Öğretmenlerimizin yaşamı ve sağlığı her şeyden üstündür" ifadelerine yer verdi.

Metinde, öğretmenlerin yürüttüğü mücadelenin yalnızca öğretmenlerin değil toplumun ortak meselesi olduğu belirtilerek, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi gerektiği kaydedildi. Öğretmenlere seslenen imzacılar, "Lütfen sağlığınızı daha fazla riske atmayın ve açlık grevine son verin" çağrısında bulundu.

Metinde, başta Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere TBMM'de temsil edilen tüm siyasi partiler ve ilgili kamu kurumları da sorumluluk almaya davet edildi. Sorunun çözümü için diyalog kanallarının güçlendirilmesi ve somut adımlar atılması çağrısı yapılan açıklamada, toplumun tüm kesimlerinin de öğretmenlerin sağlığını koruyacak ve sorunların çözümüne katkı sağlayacak ortak bir irade oluşturması istendi.