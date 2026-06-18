Öğretmenlerden Açlık Grevi: TİP Destek Verdi

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN
(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, partisinin Ankara İl Örgütü ile açlık grevlerinin 4'üncü günündeki Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenleri ziyaret etti. Kadıgil, "Her yerde şunu diyorlar değil mi? 'Biz büyük devletiz.' Bu büyük, bu güçlü devlet, göz göre göre hakkını yediği bin 600 tane öğretmenine hakkı olan kadroyu veremiyorsa yazıklar olsun hepinize, terk edin o koltukları" dedi.
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenler, öğretmenlere verilen sözlerin tutulması talebiyle başlatılan eylem kapsamında, açlık grevine devam ediyor. Açlık grevinin 4'üncü gününde olan öğretmenlere gün boyunca çok sayıda siyasetçi ve sendika temsilcisi destek ziyaretinde bulundu.
Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de partisinin Ankara İl Örgütü ile grevdeki öğretmenlere destek için grev alanına geldi. Mağdur öğretmenlerin dertlerini dinleyen Kadıgil, ardından Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali ile açıklama yaptı.
Kadıgil, öğretmenlerin 4 gündür açlık grevi yaptığına dikkati çekerek, "Bu 4 günde her seslerini duyurmak istediklerinde, her Meclis'te muhatap bulmaya çalıştıklarında, her Çalışma Bakanlığına gitmeye çalıştıklarında tartaklandılar. Yarısından çoğu atanamamış öğretmen olan polisler tarafından tartaklandılar" dedi.
"Özel sektördeki öğretmenler, atanamayan öğretmenler, mülakat mağduru öğretmenler yıllardır bu durumdalar" diyen Kadıgil, şöyle devam etti:"
"2023 yılında herkese mülakat yapacağız dediler. Farklı farklı bölgelerde mülakatlara soktular insanları. İstanbul'da mülakata giren aynı puanla ayrılırken, ne hikmetse Yusuf Tekin'in memleketi mesela Erzurum'da mülakata girenler 10 puan, 15 puan ayrı üstten fazla puanlarla ayrılabildiler. Eskişehir'dekine 10 puan fazla verilirken, Konya'dakine, Van'dakine bu verilmediği için tam 1611 öğretmenin hakkı bu şekilde gasp edildi. Ondan sonra devlet ne yaptı? Çıktı, dedi ki, 'Aa, biz becerememişiz' bunu da dediler. Beceremediklerini fark ettikleri için 2024 yılında sistem değiştirdiler. Tekrar merkezileştirdiler. Peki, 2023 yılında atanamayan 1611 öğretmen ne oldu? Bu sorunun cevabını verebilen bir bakanlık yetkilisi gördünüz mü? Şu anda arkamda insanlar, 30'a yakın kadın, erkek, gencecik insanlar açlar. Yemek yemeyi bıraktılar. Bu insanların talebi çok açık. Her yerde şunu diyorlar değil mi? 'Biz büyük devletiz.' Bu büyük, bu güçlü devlet; bin 600 tane öğretmenine, göz göre göre hakkını yediği bin 600 tane öğretmenine hakkı olan kadroyu veremiyorsa yazıklar olsun hepinize, terk edin o koltukları. Çocuklar ölüyor kalkmıyorsun, öğretmenler ölüyor kalkmıyorsun, çocuklar okula aç acına gidiyor, bir öğün yemek vermekten acizsin, kalkmıyorsun."
Son Dakika › Güncel › Öğretmenlerden Açlık Grevi: TİP Destek Verdi - Son Dakika
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