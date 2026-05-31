Öğretmenlerden söz verin çağrısı

31.05.2026 11:29
Mülakat mağduru ve özel sektör öğretmenleri, atama hakları ve güvenceli çalışma için 1 Haziran'da MEB önünde basın açıklaması yapacak. Verilen sözlerin tutulmadığını belirten öğretmenler, AK Parti'nin kanun teklifini engellediğini iddia etti.

Haber: Hilal ACAR

(ANKARA) - Atama hakları için yaklaşık iki yıldır mücadele eden 1611 mülakat mağduru öğretmen ile özel okul öğretmenleri, yaşadıklarını anlattı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile Grup Başkanvekili Filiz Kılıç'ın konuya ilişkin Meclis'e kanun teklifi verdiğini söyleyen mülakat mağduru bir öğretmen, "Ancak gelinen noktada AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 'Eğer size bu hakkınızı verirsek diğer mağdurlar da hak ister. O yüzden bu kanun teklifi geçmeyecek' diye bizlere söyledi. Peki biz şimdi buradan sormak istiyoruz: Bizler sizin oyuncağınız mıyız?" dedi.

Mülakat mağduru öğretmenler ve özel sektör öğretmenleri, yaşadıkları sorunları dikkati çekmek ve çözüm taleplerini dile getirmek amacıyla yarın Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde basın açıklaması yapacak.

Atama hakları için yaklaşık iki yıldır mücadele eden 1611 mülakat mağduru öğretmen ile özlük hakları, taban maaş ve güvenceli çalışma talep eden özel sektör öğretmenleri, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları videolu açıklamalarda yaşadıkları mağduriyetleri anlatarak yarın gerçekleştirilecek basın açıklamasına çağrıda bulundu.

Mülakat mağduru öğretmen iki yıldır mücadele ettiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Mücadelemizin sonucunda Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla Sayın Filiz Kılıç Meclis'e bir kanun teklifi verdi. Bu kanun teklifi sonrasında görüştüğümüz MHP'deki tüm isimler, yine MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türk Eğitim-Sen'deki tüm yetkililer, bu işin olmuş olduğunu, içimizin rahat olması gerektiğini, Sayın Bahçeli böyle bir şey söylediyse bu işin çözüleceğini söylemişti. Yine Sayın Erkan Akçay, 'MHP bir kanun teklifi verdiyse bu kanun teklifi olacaktır. MHP, geçmeyecek bir kanun teklifini Meclis'e önermez' demişti. Ancak daha sonraki süreçlerde duyduğumuza göre AK Parti tarafından da kanun teklifi verilmesi gerektiği söylendi. Sayın İsa Mesih Şahin'in vermiş olduğu kanun teklifi bugün hala Meclis'te bekletilmektedir. Yine Eğitim Komisyonu Başkanı Sayın Ayşen Gürcan Hanımefendi ile görüştüğümüzde, 'Çocuklar, sizin iş tamam, çözüldü' demişti. ve Bakanın da, Sayın Yusuf Tekin'in de, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da bunu onayladığını söylediler. Ancak gelinen noktada AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in bizlere şunu söylediğini gördük, 'Eğer size bu hakkınızı verirsek diğer mağdurlar da hak ister. O yüzden bu kanun teklifi geçmeyecek' diye bizlere söyledi."

Peki biz şimdi buradan sormak istiyoruz: Bizler sizin oyuncağınız mıyız? Bizleri 2 yıldır oyaladınız. Bizlere sözler verdiniz. O yüzden 1611 mülakat mağduru öğretmen ve özel sektör öğretmenlerine de vermiş olduğunuz sözleri düşünerek, 1 Haziran'da saat 12.30'da yine MEB'in önünde bir arada olacağız. Çağrımız nettir: Verilen sözler tutulsun, öğretmenlik yaşasın. Eğer bu sözler tutulmazsa, 14 Haziran'da büyük bir direnişle yine Ankara'da olacağız."

"ÖZEL SEKTÖR ÖĞRETMENLERİ, İŞTEN ATILMA TEHDİDİ ALTINDA GÜVENCESİZ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTIRILIYOR"

Bir özel sektör öğretmeni de taleplerini şu şekilde sıraladı:

"Özel sektör öğretmenleri olarak patronların insafına bırakılan çalışma koşullarına karşı taban maaş, belirsiz süreli sözleşme ve güvenceli çalışma talep ediyoruz. Özel sektör öğretmenleri, işten atılma tehdidi altında güvencesiz bir şekilde çalıştırılıyor. Taban maaş düzenlenmesi yasaya eklenmedi. Verilen sözler tutulmadı. Verilen sözler tutulsun, öğretmenlik yaşasın diye 1 Haziran saat 12.30'da Ankara Milli Eğitim Bakanlığı önünde buluşuyoruz."

Bir diğer öğretmen de "1611 mülakat mağduru öğretmenlerin atama haklarının ellerinden alınması" nedeniyle yaklaşık iki yıldır mücadele yürüttüğünü, özel sektörde çalışmak zorunda kalan öğretmenlerin de özlük hakları ve taban maaş talepleri için uzun süredir mücadele ettiğini belirterek, "Artık mücadelemizi birleştirdik, verilen sözleri hatırlatmak için Milli Eğitim Komisyonu üyelerini, Yusuf Tekin'i, vekilleri ve bürokratları sorumlu kalmaya çağırıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 11:54:10. #7.12#
