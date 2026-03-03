Öğretmenlere Bıçaklı Saldırıya Tepki - Son Dakika
Öğretmenlere Bıçaklı Saldırıya Tepki

03.03.2026 14:58
Eğitim Sen üyeleri, Çekmeköy'deki saldırıda hayatını kaybeden öğretmen için yürüyüş düzenledi.

Eğitim Sen İstanbul şubelerine üye bir grup öğretmen, Çekmeköy'deki okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısında biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in öldürülmesi, bir öğretmen ve öğrencinin yaralanmasına tepki gösterdi.

Beyazıt Meydanı'nda toplanan öğretmenler, Yeniçeriler Caddesi'nden Sultanahmet'teki İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yürüdü.

Pankart açıp dövizler taşıyan öğretmenler, yürüyüş sırasında sloganlar attı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasının karşısındaki alanda grup adına açıklama yapan Eğitim Sen 9 No'lu Şube Başkanı Hüseyin Özev, itibarları ve can güvenlikleri için bir araya geldiklerini belirtti.

Okullarda şiddet vakalarının arttığını belirten Özev, "Bir okulda kesici aletle saldırı gerçekleştirilmesi güvenlik mekanizmalarının yetersizliğini açıkça ortaya koymaktadır. Okullarda şiddeti önleyici destek mekanizmaları ciddi bir biçimde gözden geçirilmelidir." dedi.

Özev, yaşamını kaybeden öğretmenin yakınlarına başsağlığı, yaralı öğretmen ve öğrenciye acil şifalar diledi.

Polis ekipleri de Beyazıt Meydanı'nda ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Çekmeköy, Şiddet, Güncel, Son Dakika

