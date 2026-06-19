Öğretmenlere Orman Yangınları Eğitimi

TARIM ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen 'Köklerden Geleceğe Nefes' İş Birliği Protokolü kapsamında Ankara 'da görev yapan 600 öğretmene, ' Orman Yangınları Farkındalık Eğitimi' verildi.

Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programa; Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdür Vekili Şemsettin Durmuş, Ankara Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek ile Ankara'da görev yapan 600 öğretmen katıldı. 'Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare' projesi çerçevesinde gerçekleştirilen programda, orman yangınları konusundaki bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılması hedeflendi. Eğitimler kapsamında katılımcı öğretmenlere; orman yangınlarının çıkış nedenleri, yangınların önlenmesine yönelik alınabilecek operasyonel ve bireysel tedbirler ile yangın anında yapılması gereken acil müdahaleler detaylıca aktarıldı. Toplumda çevre bilinci ve farkındalık oluşturulmasına yönelik stratejilerin de paylaşıldığı eğitim programı tamamlandı. Eğitim alan öğretmenlerin, edindikleri bilgileri okullarında öğrencilere aktararak toplumsal bilincin yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

'DÜNYADA ORMAN VARLIĞI HER GEÇEN GÜN AZALMAKTA'

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, doğal kaynakların tamamının büyük tehdit altında olduğunu söyleyerek, "Esasen tehdit altında olan şey, doğal kaynaklarla birlikte insanlığın geleceği. Aldığımız nefes, soluduğumuz hava, içtiğimiz su, üzerinde yaşadığımız ve bize türlü türlü nimetler başlayan toprak. İklim değişikliğine karşı elimizdeki en güçlü silahımız, ormanlardır. Bildiğiniz gibi maalesef artan sanayileşme ve nüfus oranıyla birlikte dünyada orman varlığı her geçen gün azalmakta. Peki, ülkemizde durum nasıl? Baktığımız zaman 1900'lü yılların başlarında kayıtlara baktığımız zaman, Türkiye'nin orman varlığının 9 milyon hektarlarda olduğu ifade ediliyor. Bugünse çok şükür 23 milyon 400 bin hektar orman varlığıyla ülkemizin karasal alanının 3'te 1'ine yakın kısmını, yüzde 30'luk kısmını ormanlarla kaplı hale getirmiş durumdayız" diye konuştu.

'ORMANLAR 86 MİLYONA AİT'

Ormanların yangınlardan korunması görevinin yasal olarak Orman Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu vurgulayan Karacabey, "Biz görev bilincinin ve sorumluluğumuzun farkındayız. Ancak yangınların çıkış sebeplerine baktığımız zaman, uzun yıllar ortalamasında yüzde 90'ından fazlası maalesef insan kaynaklı çıkan yangınlardır. Geri kalan kısmında hepimizin bildiği gibi yıldırımdan çıkan yangınlar oluyor. Fakat yıldırımdan çıkan yangınların etkilediği alan yanan alanın içerisinde sadece yüzde 1'lik bir kısma tekabül ediyor. Diğer bir ifadeyle yanan ormanlarımızın yüzde 99'u alan itibarıyla maalesef insan kaynaklı yangınlarla yaşanıyor. Bu ormanların sorumluluğu bizde fakat bizim malımız mülkümüz değil bu ormanlar. Bütün ülkemizde yaşayan 86 milyon insanın tamamına ait. Hatta sadece bugün yaşayanlara değil, esasen bizden sonra yaşayacak olan sizlerin yetiştirdiği gelecek nesillere, öğrencilerimize ait. Onların hayatından bir şeyler orada yaşıyor. ve koruduğumuz şey aslında bugünün değil, gelecek nesillerin hayatıdır" dedi.