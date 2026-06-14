Öğretmenlere Şiddet Uygulandı - Son Dakika
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Öğretmenlere Şiddet Uygulandı

14.06.2026 14:01
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CHP'li İlgezdi, öğretmenlere yapılan gözaltı ve şiddeti kabul edilemez olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, polisin öğretmenleri  "şiddet uygulayarak" gözaltına almasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Evlatlarımızın geleceğine ışık tutan ellere kelepçe vurulması, adalete ve insani değerlere olan inancı derinden sarsmaktadır. Unutmayın, öğretmeninin onurunu ve emeğini koruyamayan bir toplum, çocuklarına aydınlık bir gelecek sunamaz; çünkü hak aramak bir suç değil, onurlu bir yaşamın en temel gereğidir" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın mülakat uygulaması nedeniyle mağdur edildiğini belirten bin 611 öğretmen ile özel sektörde çalışan öğretmenlerin Ankara'da TBMM önünde yapmak istediği eyleme polis müdahale etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ülkemizin geleceğini inşa eden öğretmenlerimizin, temel hakları ve güvenceli bir yaşam için sokaklarda sesini duyurmak zorunda kalması utanç tablosudur. Asgari ücretin bile altında, güvencesiz koşullarda çalıştırılarak emeği ucuzlatılan özel sektör öğretmenlerinin maruz kaldığı şartlar, toplumsal adaletin derin bir yarasıdır. Eğitimi değersizleştiren ve öğretmenin haklı talebini görmezden gelen her yaklaşım, yarınlarımızı karanlığa sürüklüyor."

Demokratik bir hak arama mücadelesini güvenlik meselesi olarak görüp, TBMM önünde sesini yükselten eğitimcilere şiddet uygulayıp, gözaltına almak kabul edilemez. Evlatlarımızın geleceğine ışık tutan ellere kelepçe vurulması, adalete ve insani değerlere olan inancı derinden sarsmaktadır. Unutmayın, öğretmeninin onurunu ve emeğini koruyamayan bir toplum, çocuklarına aydınlık bir gelecek sunamaz; çünkü hak aramak bir suç değil, onurlu bir yaşamın en temel gereğidir."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmenlere Şiddet Uygulandı - Son Dakika

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