Öğretmenlerin Halk Oyunları Gösterisi İstanbul'da Sahnelendi - Son Dakika
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Öğretmenlerin Halk Oyunları Gösterisi İstanbul'da Sahnelendi

Öğretmenlerin Halk Oyunları Gösterisi İstanbul\'da Sahnelendi

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Dansları Topluluğu tarafından düzenlenen 'Öğretmenin Doğuşu' etkinliği, Maslak TİM Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı yörelerinin halk oyunlarından örneklerin sergilendiği etkinlikte, konservatuvar mezunu ve müzik öğretmeni olan 50 öğretmen tarafından oluşturulan dünyanın ilk profesyonel öğretmenler halk oyunları topluluğu performans sergiledi. Geleneksel halk oyunları modern bir düzenlemeyle izleyicilerin beğenisine sunuldu.

03.05.2024 13:03
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Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Dansları Topluluğu tarafından düzenlenen "Öğretmenin Doğuşu" etkinliği Maslak TİM Gösteri Merkezi'nde sahnelendi.

Gösteri, konservatuvarların halk oyunları bölümü mezunu ve Milli Eğitim Bakanlığı müzik öğretmenliği kadrosunda bulunan 50 öğretmen tarafından oluşturulan dünyanın ilk profesyonel öğretmenler halk oyunları topluluğunca sergilendi.

Etkinlikte, Türkiye'nin farklı yörelerinin halk oyunlarından örnekler izleyiciyle buluştu.

Yoğun bir ilginin olduğu etkinlikte, geleneksel halk oyunları modern bir düzenlemeyle sahneye aktarıldı.

Kaynak: AA

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