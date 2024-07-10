Öğretmenlik Mesleği Kanunu Görüşmeleri Tamamlandı

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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak'ın Meclis Parkı önünde kanun teklifini protesto ederken polisin müdahalesi sonucu yırtılan gömleğini kürsüye getirip, "Öğretmenlik Meslek Kanunu ile yapılması isteneni, hakkını savunan öğretmene yaklaşımı da çok açık bir şekilde gösteriyor. Bir utanç unsuru olarak buraya bırakıyorum" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder birleşimi, 10 Temmuz Çarşamba (bugün) saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Görüşmeler sırasında DEM Parti Grubu adına söz alan Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, akşam saatlerinde kanun teklifine karşı Meclis Parkı önünden yürüyüş yapmak istedikleri için polis müdahalesine maruz kalan öğretmenlere ilişkin konuştu.

Eğitim-Sen Başkanı Kemal Irmak'ın Polis müdahalesi sırasında yırtılan gömleğini Meclis kürsüsüne getiren Altın, gömleği bir suç unsuru olarak tanımladığını belirtti. Altın'ın Genel Kurul'da yaptığı açıklamalar şöyle:

"Buna Öğretmenlik Mesleği Kanunu demek ne yazık ki mümkün değil, bu tam olarak 'Öğretmenlik Mesleği Kıyım Kanunu.' Milli Eğitim Akademisi diye bir şey kuralım diyorsunuz. Ne işe yarayacak bu akademi diyoruz, diyorsunuz ki 'Nitelikli öğretmen yetiştirilmesini sağlayacak.' O zaman madem ki bu sağlanamıyor neden eğitim fakülteleri var? Neden nitelikli öğretmen yetiştirilmiyor o fakültelerde? Neden nitelik sorgulamak sadece emekçiye yapılıyor? Fakülteleri by-pass ediyorsunuz çünkü bu kanunla amaçladığınız niteliğin artırılması falan değil; amaçladığınız geçtiğimiz aylarda onaylanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni uygulayacak yerli ve milli yandaş kadrolar yetiştirmek, muhalif herkesi de sistem dışına itmek.

"Emekçilerin muktedire biat etmesini hedefliyorsunuz"

Disiplin cezaları ve bunların sonuçlarını da düzenliyorsunuz. Hazırlık eğitimindeki öğretmenlerin mali ve sosyal haklarından da bahsediyorsunuz fakat iki yıl kadar sürebilecek bu hazırlık eğitimine dahil olacak yoksulluk sınırının çok altında şartlar sıralıyorsunuz. Bu disiplin cezalarını da Demokles'in Kılıcı gibi öğretmenlerin kafasının üzerinde sallayarak ekmeğiyle tehdit ediyorsunuz, emekçilerin muktedire biat etmesini hedefliyorsunuz. Eğitim emekçilerinin sınırlı olan haklarını birer birer ellerinden alarak güvencesiz çalışma şartlarını da yerleşik kılmak istiyorsunuz.

Öğretmenler günlerdir Meclis Parkı'nda direniyorlar. Nitelikli eğitim, emekleri, mesleki itibarları için direniyorlar. Direndikleri için darp ediliyorlar, gazlı müdaheleye maruz kalıyorlar. Bu Eğitim-Sen Genel Başkanı'nın gömleği. Ne yazık ki bu parçalanmış ve biber gazından dolayı renk değiştirmiş gömlek de Meclis'in öğretmenlere yaklaşımını, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile yapılması isteneni, hakkını savunan öğretmene yaklaşımı da çok açık bir şekilde gösteriyor. Bir utanç unsuru olarak buraya bırakıyorum."