Oğul Anneyi Darbetti, 24 Yıl Hapis İstemi

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı annesini darbettiği iddiasıyla tutuklanan oğlu hakkında "üst soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs", "kadına karşı tehdit" ve "hakaret" suçlarından 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mithatpaşa Mahallesi'nde 11 Ekim'de annesi S.D'yi (69) evde tehdit ettiği, hakarette bulunduğu ve darbettiği iddiasıyla olaydan sonraki gün sonra tutuklanan oğlu R.D. (39) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü oğlu ile annesi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktığı, sanığın annesine tehdit ve hakarette bulunarak, karnına saplamaya çalıştığı "bağ makası" ile S.D'yi darbettiği belirtildi.

İddianamede, sanığın annesini öldürme kastıyla hareket ettiği anlatılarak, R.D'nin "üst soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs", "kadına karşı tehdit" ve "hakaret" suçlarından 13 yıl 9 aydan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılaması Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.