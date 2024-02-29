Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Aile Yılmazlığının Geliştirilmesi' semineri düzenlendi - Son Dakika
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Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Aile Yılmazlığının Geliştirilmesi' semineri düzenlendi

Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından \'Aile Yılmazlığının Geliştirilmesi\' semineri düzenlendi

Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Aile Yılmazlığının Geliştirilmesi' seminerine 800'e yakın öğretmen ve veli katıldı. Programda Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Şeyhmus Çakmak nefes eğitimi verirken, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Özbay ise aile yılmazlığı konusunda bilgilendirme yaptı.

29.02.2024 12:36
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Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Aile Yılmazlığının Geliştirilmesi" semineri gerçekleştirildi.

Oğuzeli Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 800'e yakın öğretmen ile velinin katıldığı programda, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Şeyhmus Çakmak nefes eğitim verdi.

Daha sonra Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Özbay, aile yılmazlığının geliştirilmesiyle ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Özbay, buradaki konuşmasında, aile yılmazlığının geliştirilmesinin çocuk yetiştirme sürecinden başladığını ve çocukların yetiştirilirken hayatta karşılaşabilecekleri zorluklara karşı hazırlaması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Aile Yılmazlığının Geliştirilmesi' semineri düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Aile Yılmazlığının Geliştirilmesi' semineri düzenlendi - Son Dakika
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