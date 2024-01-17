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Oğuzlar Belediye Başkanı öğrencilerle langırt oynadı

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, ilçede düzenlenen langırt turnuvasında öğrencilerle langırt oynadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kış şenliği etkinlikleri kapsamında Oğuzlar İlkokulu'nda gerçekleştirilen turnuvada birinci olan öğrencilere ödüller verildi. Ayrıca Belediye Başkanı Yıldırım, tüm öğrencilere yarıyıl tatili için kitap hediye etti.

Oğuzlar Belediye Başkanı öğrencilerle langırt oynadı
17.01.2024 - 15:15,  Güncelleme: 15:18
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Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, ilçede bir okulda "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" kapsamında düzenlenen langırt turnuvasında öğrencilerle langırt oynadı.

Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl ilk kez yarıyıl tatili öncesi öğrencilerin keyifli ve öğretici hafta geçirmeleri, sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmasının teşvik edilmesi için okullarda "kış şenliği" adı altında etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda Oğuzlar İlkokulu'nda langırt turnuvası düzenlendi.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ve Oğuzlar İlçe Milli Müdürü Sülayman Atçıoğlu da turnuvada öğrencilerle langırt oynadı.

Turnuvada birinci olan 3-B sınıfından Asiye Akkaya ve Belinay Kıdak'a ödüllerini Yıldırım ve Atçıoğlu verdi.

Belediye Başkanı Yıldırım ayrıca ilçedeki bütün öğrencilere yarıyıl tatilinde okumaları için kitap hediye etti.

Kaynak: AA
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