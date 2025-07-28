Oğuzlar'da Ceviz Üreticilerine TARSİM Ödemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Oğuzlar'da Ceviz Üreticilerine TARSİM Ödemesi

28.07.2025 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TARSİM, Oğuzlar'da zirai dondan etkilenen ceviz üreticilerine sigorta ödemesi yaptı.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde TARSİM, zirai dondan etkilenen ceviz üreticilerine ödeme yaptı.

Türkiye'nin ceviz üretiminin yaklaşık yüzde 8'inin karşılandığı ilçede nisan ayında etkili olan zirai donun ardından başlatılan ekspertiz çalışmaları 9 Temmuz'da sona erdi.

İncelemelerini tamamlayan TARSİM ekiplerince hazırlanan rapor doğrultusunda, ilçede zirai dondan etkilenen sigortalı arazilerin sahiplerine, sigorta poliçeleri kapsamında ödeme yapıldığı öğrenildi.

Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ceviz ağaçları zirai dondan etkilenmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sigorta, Oğuzlar, Ekonomi, Güncel, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oğuzlar'da Ceviz Üreticilerine TARSİM Ödemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı İznik Gölü'nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı
Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
Diyanet’te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası Soruşturma başlatıldı Diyanet'te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Soruşturma başlatıldı
Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi’de hayat durma noktasına geldi Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi'de hayat durma noktasına geldi
Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi
Bursa’da alevler yeniden canlandı 1765 kişi tahliye edildi Bursa'da alevler yeniden canlandı! 1765 kişi tahliye edildi
Kırşehir’de sevgililerin öldürülüp nehre atıldığı vahşette belediye başkanı ve yardımcılarına dava Kırşehir'de sevgililerin öldürülüp nehre atıldığı vahşette belediye başkanı ve yardımcılarına dava
Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı
Mersin’de anne ile kızı başlarından vurularak öldürüldü Mersin'de anne ile kızı başlarından vurularak öldürüldü
Dünyaca ünlü yıldız Golovin, Galatasaray forması giydi Dünyaca ünlü yıldız Golovin, Galatasaray forması giydi
Dilan Çıtak trafikte terör estirdi Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu Dilan Çıtak trafikte terör estirdi! Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu

12:47
Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu
Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu
11:55
Benzin istasyonundaki görüntüleri ortaya çıktı İşte ciğerlerimizi yakan o hain
Benzin istasyonundaki görüntüleri ortaya çıktı! İşte ciğerlerimizi yakan o hain
11:39
DEM Partili Koçyiğit, sürecin isminden rahatsız: Şiddetle karşı çıkıyoruz
DEM Partili Koçyiğit, sürecin isminden rahatsız: Şiddetle karşı çıkıyoruz
11:21
Bursa yangınında benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ’cü çıktı İşte ilk ifadesi
Bursa yangınında benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ'cü çıktı! İşte ilk ifadesi
19:07
Halil Umut Meler’e kötü haber Küme düşebilir
Halil Umut Meler'e kötü haber! Küme düşebilir
18:57
Bakan Yerlikaya orman yangınlarının çıkış nedenlerini açıkladı: Eskimiş yatağını yakmaya çalışmış
Bakan Yerlikaya orman yangınlarının çıkış nedenlerini açıkladı: Eskimiş yatağını yakmaya çalışmış
18:40
Kislyak’tan flaş itiraf: Mourinho’nun beni istediğine inanmadım
Kislyak'tan flaş itiraf: Mourinho'nun beni istediğine inanmadım
18:36
Bakan Murat Kurum: Orman yangınlarında toplam 104 yapının ağır hasarlı ya da yıkık
Bakan Murat Kurum: Orman yangınlarında toplam 104 yapının ağır hasarlı ya da yıkık
18:20
Kılıçdaroğlu’nun sözleri yeniden gündemde ’Havadan müdahale etmiyor’ dedi, helikopter sesi duyuldu
Kılıçdaroğlu'nun sözleri yeniden gündemde! 'Havadan müdahale etmiyor' dedi, helikopter sesi duyuldu
17:43
İstanbul’da aşırı sıcaklara mola Yağış için tarih verildi
İstanbul'da aşırı sıcaklara mola! Yağış için tarih verildi
17:15
72 milyon euroluk yıldız, Trabzonspor’a önerildi
72 milyon euroluk yıldız, Trabzonspor'a önerildi
16:49
Almanya Galatasaray ile ilk maçına çıkan Sane’yi konuşuyor
Almanya Galatasaray ile ilk maçına çıkan Sane'yi konuşuyor
16:49
Fenomenin ’’İtfaiyeci makyajı’’ izleyenleri çileden çıkardı
Fenomenin ''İtfaiyeci makyajı'' izleyenleri çileden çıkardı
16:43
Dilan Çıtak trafikte terör estirdi Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu
Dilan Çıtak trafikte terör estirdi! Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2025 13:37:34. #7.11#
SON DAKİKA: Oğuzlar'da Ceviz Üreticilerine TARSİM Ödemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.