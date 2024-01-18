OHCHR, İsrail\'in Filistinlilere yönelik yasa dışı katliamlara son verilmesini talep etti

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Filistinlilere yönelik yasa dışı katliamlara son verilmesi çağrısında bulundu.

OHCHR'nin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki operasyonlarını artırarak devam ettirdiği ve en az 9 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

İsrail güçlerinin, bu sabah Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı yakınlarında bir araca düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinliyi öldürdüğü aktarılan paylaşımda, Tulkerim Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında da 3'ü çocuk en az 4 Filistinlinin daha öldürüldüğü belirtildi.

Paylaşımda, "Edinilen ilk bilgilere göre, her 2 vaka da yasa dışı öldürme endişelerini gündeme getiriyor. İsrail hızlı, bağımsız ve etkili bir soruşturma yürütmeli. Filistinlilere yönelik yasa dışı katliamlara son verilmeli." ifadesi yer aldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 448 Filistinli öldürüldü, 61 bin 504 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 193'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 529 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 362 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 162 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.