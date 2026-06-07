Ohio'da Festivalde Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Ohio'da Festivalde Silahlı Saldırı

Ohio\'da Festivalde Silahlı Saldırı
07.06.2026 18:23
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Toledo'daki festivalde çıkan silahlı çatışmada 12 kişi yaralandı, 2 şüpheli aranıyor.

NEW ABD'nin Ohio eyaletinde düzenlenen bir festivalde gerçekleşen silahlı saldırıda 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan silahlı 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Toledo kentinde yaşanan olaya ilişkin açıklama yapan polis, festival alanında en az 12 kişinin vurulduğunu ve şüphelilerin henüz yakalanamadığını bildirdi.

Toledo Polis Departmanı, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır, 10'unun durumunun ise stabil olduğunu ve tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

Emniyet Müdür Yardımcısı Joe Heffernan, festival alanında 2 kişi arasında çıkan tartışmanın silahlı çatışmaya dönüştüğünü ve şüphelilerin muhtemelen birbirlerine ateş açtığını belirterek, zanlıların aranmasının sürdüğünü kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, silah seslerinin ardından festival alanındaki kişilerin panikle kaçıştığı görüldü.

Ohio Valisi Mike DeWine ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabındaki paylaşımında, olaydan "derin endişe duyduğunu" ifade etti.

Kaynak: AA

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