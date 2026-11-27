Kuzey Makedonya'da, Balkanlar'da bölgesel işbirliğini artırmak amacıyla başlatılan Brdo-Brijuni Süreci toplantısı düzenlendi.

Ülkenin güneybatısındaki Ohri şehrinde düzenlenen toplantıya Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova, Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ev sahipliği yaptı.

Toplantıya, ev sahiplerinin yanı sıra Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Kosova Cumhurbaşkanı Justina Shiroka Pula, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljka Cvijanovic ve Devlet Başkanlığı üyeleri Denis Becirovic ve Darijana Filipovic, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı Vekili Aleksandar Cupic katıldı.

Liderler arasında yapılan genel oturum ve ikili görüşmeler sonrası, Siljanovska Davkova, Pirc Musar ve Milanovic gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Bölgesel ilerleme, yalnızca bölge için değil, AB için de büyük önem taşıyor"

Siljanovska Davkova, toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği (AB) entegrasyon sürecini değerlendiren Siljanovska Davkova, "Karadağ, Brüksel'in kapısında. Arnavutluk da ilerleme kaydediyor. Bu ilerlemeyi önemli buluyorum çünkü 2013'ten bu yana bizim için hiçbir kapı açık değildi. Bu, ileriye doğru atılmış bir adım. Onların kaydettiği ilerlemenin aynı zamanda bizim de ilerlememiz olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Siljanovska Davkova, ülkesinin Kopenhag kriterleriyle bağlantılı olmayan ikili meseleler konusunda ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğunu, bunun Avrupa'nın ilke ve değerleriyle uyumlu olmadığını söyledi.

Brdo-Brijuni Süreci'ni komşu ülkeleri dinlemek adına en iyi ve en ilham verici girişimlerden biri olarak nitelendiren Siljanovska Davkova, "Bölgesel ilerleme, yalnızca bölge için değil, aynı zamanda AB için de büyük önem taşımaktadır." dedi.

"Buradaki üye ülkelerin yer aldığı, Hırvatistan'ın da içinde olduğu bir AB'yi görmeyi gerçekten çok isterim"

Hırvat lider Milanovic de Ohri'de düzenlenen Brdo-Brijuni Süreci Liderler Toplantısı'nın bugüne kadarki en yapıcı ve en olumlu toplantı olduğunu, toplantıda herhangi bir karar alınmamış olsa da asıl kazanımın, tarafların birbirlerini anlamaya çalışması ve görüş ayrılıklarına makul yaklaşımı olduğunu vurguladı.

Brdo-Brijuni girişiminin 16 yıl önce Hırvatistan ve Slovenya'nın Batı Balkan ülkelerinin AB üyelik süreçlerine destek vermesi amacıyla hayata geçirildiğini hatırlatan Milanovic, geçen yıllarda hem bölgenin hem de AB'nin önemli ölçüde değiştiğini ifade etti.

Milanovic, "Buradaki üye ülkelerin yer aldığı, Hırvatistan'ın da içinde olduğu bir AB'yi görmeyi gerçekten çok isterim." dedi.

"Genişlemiş bir AB olmadan güçlü bir Avrupa'nın mümkün olmadığına inanıyorum"

Pirc Musar da toplantıya katılan tüm liderlere teşekkür ederek "Bugünkü toplantıya katılımları da gösteriyor ki ilişkilerimizi koruyor ve bölgemizin geleceği açısından son derece önemli olan diyaloğu sürdürüyoruz." diye konuştu.

Gelecek seneki toplantıya Arnavutluk'un ev sahipliği yapacağını dile getiren Pirc Musar, 16 yıl önce başlayan hedeflerinin değişmediğini ve tüm Batı Balkan ülkelerinin AB üyesi olması gerektiğini kaydetti.

Pirc Musar, "Genişlemiş bir AB olmadan güçlü bir Avrupa'nın mümkün olmadığına inanıyorum. Ancak AB genişlemesi ne yazık ki hala engellerle karşı karşıya. Aday ülkelerden reformlar yapmaları, hukukun üstünlüğüne saygı göstermeleri ve Avrupa ilkelerini benimsemeleri bekleniyor. Ancak AB de kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Gerekli koşulları sağlayan ülkelere somut ilerleme fırsatı tanınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Brdo-Brijuni Süreci

Brdo-Brijuni Süreci, AB'nin genişleme sürecini değerlendirmek, bölge ülkelerinin aralarındaki mevcut sorunlarının çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunmak ve tüm bölge ülkelerinin çıkarına olacak ekonomik ve altyapısal öncelikleri belirlemek üzere Slovenya ve Hırvatistan'ın inisiyatifinde 2013'te başlatıldı.

Güneydoğu Avrupa ülkeleri ile AB üyesi ülkeler arasındaki en üst seviyede resmi olmayan diyalog ortamı özelliği taşıyan Brdo-Brijuni Süreci toplantılarının düzenlenmesine Hırvatistan'ın AB üyesi olduğu 1 Temmuz 2013'te karar verilmişti.

İlk kez 1 Temmuz 2013'te Zagreb'de düzenlenen toplantı, daha sonra dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın da katılımıyla 25 Temmuz'da Slovenya'nın Kranj kenti yakınındaki Brdo'da yapılmış ve bu nedenle "Brdo-Brijuni Süreci" olarak adlandırılmıştı.

Bu yıl mayıs ayında düzenlenmesi planlanan toplantı, Sırbistan ile Hırvatistan arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle iptal edilmiş, daha sonra toplantının organizasyonu Kuzey Makedonya'ya devredilmişti.