Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin sorularını yanıtlayacak.
RAMS Park'ta bugün gerçekleştirilecek yayında Okan Buruk, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmede bulunacak.
AA abonelerinin canlı alacakları yayın, saat 14.00'te başlayacak, AA sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek.
Son Dakika › Güncel › Okan Buruk Canlı Yayında Soruları Yanıtlayacak - Son Dakika
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