Koruma altındaki oklu kirpi Elazığ'da görüntülendi
ELAZIĞ - Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede bulunan oklu kirpi görüntülendi.
Afrika'da yaşadığı bilinen ve nadiren Türkiye'de de görülen oklu kirpi, Elazığ'ın Öksüzuşağı köyünde görüntülendi. Bir sürücü tarafından görüntülenen oklu kirpi, kısa bir süre yolda görüldükten sonra gözden kayboldu.
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