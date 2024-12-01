Okmeydanı'nda Tacizci Sanılarak Öldürülen Motokuryenin Katili Yakalandı - Son Dakika
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Okmeydanı'nda Tacizci Sanılarak Öldürülen Motokuryenin Katili Yakalandı

Okmeydanı\'nda Tacizci Sanılarak Öldürülen Motokuryenin Katili Yakalandı

Şişli Okmeydanı'nda tacizci sanılarak linç edilen motokurye Selahattin Cirit'in cinayetiyle ilgili firari katil Bayram Y. Esenyurt'ta yakalanarak cezaevine gönderildi.

01.12.2024 12:14  Güncelleme: 12:16
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ŞİŞLİ Okmeydanı'nda tacizci sanılarak kalabalık bir grup tarafından dövülerek öldürülen motokurye Selahattin Cirit cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetle ilgili hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası kararı bulunan Bayram Y., Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Bayram Y. cezaevine gönderildi.

Olay 2008 yılında Okmeydanı'nda meydana geldi. Motokurye Selahattin Cirit, motosikletiyle Okmeydanı'nda ilerlediği sırada sokakta bekleyen kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Bölgede küçük çocukları taciz ettiği öğrenilen bir kişiye benzetildiği için linç edilen Selahattin Cirit ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü hakkında mahkeme tarafından 'Kasten adam öldürme' iddiasıyla dava açıldı.

ESENYURT'TA YAKALANDI

Bu davada hakkında 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verilen ve cezası kesinleşen firari Bayram Y. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalanan Bayram Y. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Okmeydanı'nda Tacizci Sanılarak Öldürülen Motokuryenin Katili Yakalandı - Son Dakika

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