Oktay'dan Kırım Tatarlarına Destek

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal ile Meclis'te görüştü. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Denys Zolotarov'un da bulunduğu görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmede Kırım'daki soydaşların durumu ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeler ele alındı. Görüşmede adil ve kalıcı bir barışın ancak uluslararası hukuk ve adalet ilkeleri temelinde sağlanabileceği vurgulandı.

Oktay, görüşmeye ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Sayın Refat Çubarov ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sayın Nariman Celal ile Gazi Meclis'imizde bir araya geldik. Kırım'ın asli unsuru olan Kırım Tatarı kardeşlerimizin yaşadıkları sorunları yakından takip ediyoruz. Bu sorunların çözümüne yönelik her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Kırım'daki soydaşlarımızın baskıya maruz bırakılmamaları ve kendi toprakları üzerindeki nüfuslarını koruyarak kimliklerini muhafaza etmelerini çok önemsiyoruz."

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğimizi teyit ettiğimiz görüşmemizde, bölgede kalıcı ve adil bir barışın sağlanmasına yönelik atılan adımları değerlendirdik. Türkiye olarak Karadeniz'in bir barış gölü olarak anılmaya devam etmesi için her türlü çabayı göstermekte kararlıyız."