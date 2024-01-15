Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (ÖKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercih yaptı.
Rektör Uzun, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon" başlıklı fotoğrafına oy veren Uzun, "Çevre-Yaşam"da Klebher Vasquez'in "Devin ölümü", "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı karesini seçti.
Uzun, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", " Gazze: Kanıt" kategorisinde de Belal Khaled'in "Haykırış" başlıklı eserlerini tercih etti.
Oylamayı değerlendiren Uzun, AA çalışanlarını tebrik etti, çalışmalarda başarı diledi.
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