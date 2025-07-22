Okul Bölgeleri Trump'a Dava Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Okul Bölgeleri Trump'a Dava Açtı

22.07.2025 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de bazı okul bölgeleri, 6 milyar dolarlık eğitim fonunun dondurulması nedeniyle dava açtı.

ABD'de bazı okul bölgeleri, 6 milyar dolardan fazla eğitim fonunun dondurulduğu gerekçesiyle Donald Trump yönetimine dava açtı.

ABC News'in haberine göre, Trump yönetiminin 6 milyar doların üstündeki eğitim fonunu dondurması sivil toplumu harekete geçirdi.

Söz konusu durumu eleştiren okul bölgeleri ve "Amerikan Öğretmenler Federasyonu" üyeleri, Kongre tarafından tahsis edilen söz konusu fonun dondurulmasına karşı dava açtı.

Buna göre davacılar, ABD Eğitim Bakanlığının yanı sıra Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisine (OMB), düşük gelirli öğrenciler ve göçmenlerin eğitimi için "hayati öneme sahip" fonun verilmesi talebinde bulundu.

Amerikan Öğretmenler Federasyonu yöneticisi Wendy G. Coleman, "Trump yönetiminin bu fonları dondurmasının hiçbir yasal gerekçesi yok." ifadesini kullandı.

Fonlar dondurulmuştu

Trump yönetimi 1 Temmuz'da, okul sonrası, yaz programları, İngilizce öğrenen öğrencilere destek, öğretmen eğitimi ve diğer hizmetlerin ödenmesi için Kongre tarafından tahsis edilen 6 milyar dolardan fazla fonu dondurmuş ve bu fonların incelemeye alındığını açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığının 11 Temmuz'da yayımladığı haziran ayına ilişkin bütçe dengesi raporunda ise hükümetin eğitim harcamalarının haziranda yıllık bazda yüzde 91 azaldığı görülmüştü.

14 Temmuz'da da 24 eyaletten temsilciler, söz konusu fonun dondurulması konusunda Trump yönetimine dava açmıştı.

Eğitim Bakanlığı Trump'ın "hedefinde"

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminde "federal bürokrasi ve israfı azaltmak" yönünde politikalar benimseyeceğini duyurmuş ve göreve başladığı günden itibaren başta Adalet Bakanlığı olmak üzere farklı federal kurumlarda görev yapan birçok kişinin görevine son vermişti.

ABD Eğitim Bakanlığı, "yeniden yapılanma süreci" kapsamında bünyesindeki sivil çalışanların 1300'ünü işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump, 20 Mart'ta imzaladığı kararnameyle Eğitim Bakanlığının kapatılma sürecini başlattığını açıklamış ve eğitim süreçlerinin tamamen eyaletlere bırakılacağını duyurmuştu.

Federal yargıç Myong Joun ise Başkan Donald Trump'ın Eğitim Bakanlığını kapatmaya yönelik kararını durdurarak kurumdan çıkarılan kişilerin de işe geri alınmasına hükmetmişti.

Trump'ın Eğitim Bakanlığını kapatabilmesi için Senato'dan en az 60 oy alması ve bunun için demokratların oyuna da ihtiyaç duyacağını belirten uzmanlar, bu durumun pek mümkün olmadığı, bunun yerine Eğitim Bakanlığının başına temsili birinin atanmasının, Bakanlığı Trump dönemi boyunca etkisiz hale getirebileceği görüşünde.???????

Kaynak: AA

Beyaz Saray, Politika, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okul Bölgeleri Trump'a Dava Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp
Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor Koparılması halinde 500 bin lira cezası var Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor! Koparılması halinde 500 bin lira cezası var
Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor
’53 derece’ uyarısı yapılan Antalya’da vatandaşlar soluğu sahillerde aldı '53 derece' uyarısı yapılan Antalya'da vatandaşlar soluğu sahillerde aldı
Genç kadın evinde ölü bulundu, kocası İzmir’de yakalandı Genç kadın evinde ölü bulundu, kocası İzmir'de yakalandı
Trabzonspor’da Saul Niguez transferi iptal Uçağa binmekten son anda vazgeçti Trabzonspor'da Saul Niguez transferi iptal! Uçağa binmekten son anda vazgeçti
Yer: Konya ’’Bize iş yaptırmıyorsunuz’’ deyip polislere saldırdılar Yer: Konya! ''Bize iş yaptırmıyorsunuz'' deyip polislere saldırdılar
Ukraynalı yetkili, Putin’e ihanet eden pilotun öldürüldüğü otelde ölü bulundu Ukraynalı yetkili, Putin'e ihanet eden pilotun öldürüldüğü otelde ölü bulundu
ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail Suriye’yi parçalanmış görmek istiyor ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail Suriye'yi parçalanmış görmek istiyor
Trafik kavgasında beklenmedik son: Cüsseli saldırgan iki kez yere yığıldı Trafik kavgasında beklenmedik son: Cüsseli saldırgan iki kez yere yığıldı
Okan Buruk isim verdi: Ahmetcan’ı transfer etmeyi düşünmüyoruz Okan Buruk isim verdi: Ahmetcan'ı transfer etmeyi düşünmüyoruz

13:03
Duyanlar kulaklarına inanamıyor İşte KKTC’deki yeni asgari ücret
Duyanlar kulaklarına inanamıyor! İşte KKTC'deki yeni asgari ücret
12:24
Türkiye’nin son hamlesi İsrail’de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek
Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek
11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil
10:49
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
17:26
Manisa’da şalvarlarını giyen kadınlar eğlenceye koştu
Manisa'da şalvarlarını giyen kadınlar eğlenceye koştu
17:13
Sakarya’da dün başlayan orman yangını Bilecik’e sıçradı
Sakarya'da dün başlayan orman yangını Bilecik'e sıçradı
17:10
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama talebi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama talebi
17:07
Lamine Yamal’ın yetişkin film yıldızının fotoğrafına yorumu olay oldu
Lamine Yamal'ın yetişkin film yıldızının fotoğrafına yorumu olay oldu
16:58
’’Kanseri yenince statta balon uçurur muyuz’’ diyen Duygu Özdin’den acı haber
''Kanseri yenince statta balon uçurur muyuz?'' diyen Duygu Özdin'den acı haber
16:48
“Kapıkule’de diplomatik plakalı araçta yasaklı madde“ iddiasına yalanlama
"Kapıkule'de diplomatik plakalı araçta yasaklı madde" iddiasına yalanlama
16:48
E-devlet üzerinden organ bağışı yapılabilecek
E-devlet üzerinden organ bağışı yapılabilecek
16:40
“200’ü aşkın hükümlünün tahliye edildiği“ iddiası yalanlandı
"200'ü aşkın hükümlünün tahliye edildiği" iddiası yalanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 13:11:32. #7.11#
SON DAKİKA: Okul Bölgeleri Trump'a Dava Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.