Okul Güvenliği Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Okul Güvenliği Toplantısı Yapıldı

03.06.2026 09:57
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Kastamonu'da okul güvenliği için il yürütme kurulu toplandı, çeşitli önlemler ele alındı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında, Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri İl Yürütme Kurulu Toplantısı düzenlendi.

İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, çocuklar ve gençlerin güven ortamı içinde eğitimlerini sürdürmelerine yönelik çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, Okul Güvenliği Risk Değerlendirme Sistemi kapsamında yürütülen faaliyetler, okul çevrelerindeki denetimler, risk oluşturan metruk yapıların durumu, sabit okul polisi uygulaması, servis araçlarının denetimi, sosyal risklerin takibi, siber güvenlik farkındalık çalışmaları ve acil durum hazırlıkları konuları görüşüldü.

Kurumlar arası koordinasyonun öneminin vurgulandığı toplantıda, ilgili kurumlarca koruyucu ve önleyici tedbirlerin kararlılıkla uygulanmaya devam edileceği aktarıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Kastamonu, Güvenlik, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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