Okul Kıyafeti Yönetmeliğinde Değişiklik - Son Dakika
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Okul Kıyafeti Yönetmeliğinde Değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı, okul kıyafetlerine dair yönetmelikte değişiklik yaptı, öğrenci kıyafetleri belirleniyor.

06.12.2024 02:16
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Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için okul kıyafeti, okul-aile birliği yönetim kurulunun ve ikinci dönem başında yapılacak öğretmenler kurulunda öğretmenlerin de görüşü alınarak, özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğünce belirlenecek.

Belirlenen okul kıyafeti görseli, okulun internet sitesinde yayımlanacak ve 4 eğitim ve öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek.

Okul kıyafeti değiştirildiğinde, ara sınıflardaki öğrenciler bir üst öğrenim kademesine geçinceye kadar mevcut okul kıyafetlerini giymeye devam edebilecek.

Veliye mali yük getirecek özel kıyafet aldırılamayacak

Belirlenen okul kıyafeti, 1739 sayılı Kanun'da yer alan genel ve özel amaçlarla temel ilkeler doğrultusunda ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olacak.

Sağlık özrü bulunan ve bu durumu belgelendiren öğrenciler ise özürlerinin gerektirdiği şekilde kıyafet giyebilecek.

Özel gün, hafta ve kutlamalarda, ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye mali yük getirecek özel kıyafet aldırılamayacak.

Okul kıyafeti temin edilmesine yönelik, okul-aile birliklerince kıyafet satışı ve serbest rekabet şartlarını ihlal eden yaklaşım ve yönlendirmeler yapılamayacak.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Politika, Eğitim, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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