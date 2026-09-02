Okul masrafları 15 bin lirayı buldu, Bülbül asgari ücretli aileye çağrı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okul masrafları 15 bin lirayı buldu, Bülbül asgari ücretli aileye çağrı yaptı

Okul masrafları 15 bin lirayı buldu, Bülbül asgari ücretli aileye çağrı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde bir çocuğu okula hazırlamanın maliyetinin 10-15 bin lirayı bulduğunu, asgari ücretli ailelerin bu yükü kaldıramadığını söyledi. Bülbül, kırtasiye ve forma fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek desteklerin yetersiz olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul masraflarının velileri zor durumda bıraktığını belirterek, "Tüm giderler bir araya geldiğinde, bugün bir çocuğu okula hazırlamanın maliyeti 10 bin ile 15 bin lirayı buluyor. Asgari ücretle geçinmeye çalışan bir aileden, yalnızca bir çocuğun okula başlaması için 10-15 bin lira harcamasını beklemek kabul edilebilir değildir. Parasız eğitim kağıt üzerinde kaldı, eğitimin faturası bu yıl da ağırlaşarak velinin sırtına yükleniyor" dedi.

Bülbül, yaptığı açıklamayla yeni eğitim öğretim yılı öncesinde artan eğitim masraflarına dikkati çekti. Bülbül, yeni eğitim-öğretim yılının 14 Eylül'de başlayacağını anımsatarak, "Bir çocuk büyütmenin, onu okutmanın ve ona güvenli bir gelecek kurmanın maliyeti geçtiğimiz yıllara kıyasla katbekat arttı. En uygun fiyatlı ürünlere bakıldığında dahi okul masrafları cep yakıyor. Sözde parasız eğitim, en çok da asgari ücretle çocuklarını okutmaya çalışan ailelerin belini büküyor" ifadelerini kullandı.

Yıllara göre artan maliyetleri sıralayan Bülbül, şunları kaydetti:

"Ucuzluk marketlerinde satılan bir okul çantası 2023'te 200 lira, 2024'te 350 lira, 2025'te 500 liraydı. Bu yıl ise 700 liraya dayandı. Daha dayanıklı ve nitelikli bir okul çantası almak isteyen bir ailenin ödemesi gereken tutar ise 1500 lira ile 4 bin lira arasında değişiyor. Çantayı defter, boya, yapıştırıcı, kalem, silgi gibi temel kırtasiye malzemeleriyle doldurmanın maliyeti de 2 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında."

"BİR ÇOCUĞU OKULA HAZIRLAMANIN MAALİYETİ 10 BİN LİRAYI AŞIYOR"

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) verilerine göre yalnızca son bir yılda sırt çantasının yüzde 45,45, mataranın yüzde 33,33, parmak boyasının yüzde 30,14, 12'li kurşun kalemin yüzde 25, yapıştırıcının yüzde 20,69 zamlandığını söyleyen Bülbül, şöyle devam etti:

"Tişört, gömlek, ceket, etek, pantolon ve eşofman takımı almak zorunda olan aileler için fatura daha da kabarıyor. Yalnızca okul forması masrafı 2 bin lira ile 4 bin lira arasında değişiyor. Tüm bu giderler bir araya geldiğinde, bugün bir çocuğu okula hazırlamanın maliyeti 10 bin lira ile 15 bin lirayı buluyor.

Gıda enflasyonunun yüksek, alım gücünün her geçen gün daha düşük olduğu bir ortamda aileler bir yandan çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamaya, diğer yandan eğitim masraflarını yetiştirmeye çalışıyor. Kırtasiye yardımları, burslar ve okul giderlerine yönelik destekler ise artan maliyetler karşısında yetersiz kalıyor. 28 bin 75 liralık asgari ücretle geçinmeye çalışan bir aileden, yalnızca bir çocuğun okula başlaması için 10-15 bin lira harcamasını beklemek kabul edilebilir değildir. Parasız eğitim kağıt üzerinde kaldı, eğitimin faturası bu yıl da ağırlaşarak velinin sırtına yükleniyor."

Kaynak: ANKA

Süleyman Bülbül, Asgari Ücret, Milletvekili, Yeni Parti, Ekonomi, Güncel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okul masrafları 15 bin lirayı buldu, Bülbül asgari ücretli aileye çağrı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12. kattan düşen Ecrin’i hayatta tutan hayali gerçek oldu 12. kattan düşen Ecrin'i hayatta tutan hayali gerçek oldu
CHP’li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış CHP'li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış
Cem Yılmaz’ın hayatını kurtaran doktor konuştu: EKG’sini gösterdiklerinde... Cem Yılmaz'ın hayatını kurtaran doktor konuştu: EKG'sini gösterdiklerinde...
Hırsızların rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti Hırsızların rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Hull City’den 17 milyon euroluk transfer Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı

13:13
Rakiplerin yaşına inanmadığı stoper: El Chadaille Bitshiabu
Rakiplerin yaşına inanmadığı stoper: El Chadaille Bitshiabu
13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YPG’nin feshine ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
12:53
Marmara’da batan geminin sahibinden olay suçlama
Marmara'da batan geminin sahibinden olay suçlama
12:48
Dünya tarihinin en büyük ikinci salgını Binlerce ölü var, mezarlar yan yana kazıldı
Dünya tarihinin en büyük ikinci salgını! Binlerce ölü var, mezarlar yan yana kazıldı
12:04
Melih Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Melih Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 13:32:23. #7.12#
SON DAKİKA: Okul masrafları 15 bin lirayı buldu, Bülbül asgari ücretli aileye çağrı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement