Okul Müdürü İbrahim Oktugan'ın Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Okul Müdürü İbrahim Oktugan'ın Cenaze Töreni Düzenlendi

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Alibeyköy'de okul müdürü İbrahim Oktugan'ın öldürülmesi sonucu düzenlenen cenaze töreninde eşi ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu. Oktugan, Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.

08.05.2024 18:49  Güncelleme: 19:15
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HABER: EDDA SÖNMEZ - KAMERA: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - Alibeyköy'de 5 ay önce okuldan disiplin cezasıyla uzaklaştırılan Y.K'nin öldürdüğü 74 yaşındaki okul müdürü İbrahim Oktugan için cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Oktugan'ın eşi ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu. Eyüpsultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Oktugan, Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.

Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy semtinde bulunan özel bir okulun müdürü İbrahim Oktugan, (74) 5 ay önce okuldan uzaklaştırılan 2006 doğumlu Y.K. tarafından odasında silahla vurulmuş kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Oktugan için bugün cenaze töreni düzenlendi. Oktugan'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmadan önce Düğmeciler Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Cenaze aracının mahalleye girişiyle birlikte eşi Fatma Oktugan ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenaze helallik alındıktan sonra cenaze namazı için Eyüpsultan Camii'ne götürüldü.

Cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Nazif Yılmaz, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İbrahim Oktugan'ın kendisi gibi öğretmen olan eşi Fatma Oktugan, oğlu Görkem Oktugan, öğretmen arkadaşları, öğrencileri ve yakınları katıldı. Cenaze töreninde, Oktugan'ın eşi Fatma Oktugan ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu. Kılınan namazın ardından helallik alındı. Ardından, İbrahim Oktugan, Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.

Okul Müdürü İbrahim Oktugan\'ın Cenaze Töreni Düzenlendi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Okul Müdürü İbrahim Oktugan'ın Cenaze Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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