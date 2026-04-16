Okul Saldırıları Üzerine Soruşturmalar

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, okul saldırıları sonrasında yürütülen soruşturmalara ilişkin, "55 Cumhuriyet Başsavcılığımızca 130 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatılmış, 95 kişi gözaltına alınmıştır. 35 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmekte olup 1.104 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirilmiştir. Ayrıca, okulları hedef göstererek saldırı yapılacağı yönünde paylaşımlarla kamuoyunda tedirginlik oluşturan hesaplar belirlenmiş; bu çerçevede 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alınmış olup haklarında adli işlemler devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrasında yürütülen soruşturmalarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturmaların çok yönlü sürdüğünü bildirdi.

Bakan Gürlek, yayın yasağına rağmen olaya ait görüntüleri paylaşan, halk arasında korku, kaygı ve panik oluşturabilecek içerikler yayan, resmi açıklamaları itibarsızlaştırmaya yönelik yanıltıcı bilgiyi alenen dolaşıma sokan, suçu ve suçluyu övüp suç işlemeye teşvik eden çok sayıda hesabın tespit edildiğini kaydetti.

Bu kapsamda 55 Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 130 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldığını, 95 kişinin gözaltına alındığını aktaran Bakan Gürlek, 35 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdüğünü, 1.104 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Gürlek, şunları kaydetti:

"Ayrıca, okulları hedef göstererek saldırı yapılacağı yönünde paylaşımlarla kamuoyunda tedirginlik oluşturan hesaplar belirlenmiş; bu çerçevede 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alınmış olup haklarında adli işlemler devam etmektedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; çocuklarımızı şiddete yönlendirebilecek dijital içerik ve platformlara yönelik tespit ve tedbirlerin alınması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığına da talimat verilmiştir. Süreç; 81 ilimizde 171 Cumhuriyet Başsavcılığımız nezdinde takip edilmekte olup İçişleri Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız ile koordinasyon içinde yürütülmektedir."