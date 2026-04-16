Okul Saldırılarına Tepki: 127 Gözaltı
Okul Saldırılarına Tepki: 127 Gözaltı

16.04.2026 16:56
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası 127 kişi gözaltına alındı, 1115 adres engellendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin, halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan 127 kişinin gözaltına alındığını, 1115 internet adresine erişim engeli getirildiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizde meydana gelen okul saldırıları neticesinde yürütülen faaliyetler kapsamında, 1115 internet adresine erişim engeli getirilmiştir. Halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan 174 şahıs tespit edilmiş, 127 şahıs yakalanmıştır. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam etmektedir. Provokatif nitelik taşıyan, halkı yanıltmaya ve milletimizin huzurunu bozmayı hedef alan paylaşımlara ve faaliyetlere yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir."

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
