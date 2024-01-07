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Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Grup Müsabakaları Tekirdağ'da yapıldı - Son Dakika
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Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Grup Müsabakaları Tekirdağ'da yapıldı

Tekirdağ'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Grup Müsabakaları'na 14 şehirden 433 sporcu katıldı. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, sporculara başarılar dileyerek, sporun uluslararası katkılarına vurgu yaptı. Programa Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün de katıldı.

Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Grup Müsabakaları Tekirdağ\'da yapıldı
07.01.2024 - 13:59,
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Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Grup Müsabakaları Tekirdağ'da yapıldı.

İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 14 şehirden 433 sporcu katıldı.

Programda konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, tüm sporculara başarılar diledi.

Sporun uluslararası katkılarından dolayı önem verilmesi gereken bir alan olduğunu ifade eden Soytürk, "Gençsiniz, dinamiksiniz ve zekisiniz. Türk toplumunun milli ve manevi değerleriyle Türkiye'mizin geleceğinde sizler var olacaksınız. Gelecek sizindir ve onu size emanet edeceğiz. Bu bilinçle çalışmalarınızı devam ettirmenizi temenni ediyor, hepinize başarılar diliyorum." diye konuştu.

Soytürk, daha sonra sporcularla fotoğraf çektirdi.

Programa, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün de katıldı.

Kaynak: AA
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