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Okul Yılıyla Tamir Talebi Artıyor

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Mersin'de okulların açılmasıyla ayakkabı ve çanta tamirine talep artarak iş yoğunluğu yaşanıyor.

19.09.2024 10:31
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Okullar açıldı: Ayakkabı ve çanta tamirine talep arttı

MERSİN - Mersin'de okulların açılmasıyla birlikte ayakkabı ve çanta tamirine talep arttı.

Mersin'de ayakkabı tamircilerinde okulların açılmasıyla yoğunluk yaşanmaya başladı. Tamir ettirmenin yenisini almaktan daha ekonomik olduğunu belirten vatandaşlar hem kendilerinin hem de çocuklarının ayakkabı, çanta ve kemerlerini tamir ettiriyor. Erdemli'de ayakkabı tamirciliği yapan Ahmet Tuna, cüzi miktara yaptıkları tamirden özellikle öğrencilerin memnun olduğunu söyledi.

160 bin nüfuslu Erdemli ilçesinde 4 tamirci kaldığını belirten Tuna, "Bu 4 tamirci Erdemli'ye yeterli gelmiyor. Yeni neslin bu işlere talebi olmuyor, dışarıdan göç de geldi. Biz cevap vermeye zorlanmaya başladık. Son günlerde gerekirse yatsı namazına kadar çalışıyoruz" dedi.

Tamir ücretini oldukça cüzi tuttuklarını ifade eden Tuna, "Tamirler yeniye göre uygun. 10 lira ile 50 lira arasında bir tamir yapıyoruz. Fermuarları, sökükleri, kenarlara yama yaparaktan eski çantayı yeni hale getirip öğrencilerin kullanmasına vesile kılıyoruz. Spor ayakkabılarında da aynı. Bugün bin lira, bin 500 lira bir spor ayakkabısı. İçi astarı deforme olmuştur, kenarı açılmıştır, biz bunları yapıştırarak, dikerek ve boyayaraktan 50 lira, 70 lira, 30 lira gibi cüzi bir miktarda tamir ederek yapıyoruz. Öğrencilerde memnun kalıyor. Bu sene daha çok bir talep var. Çünkü yenileri çok pahalı" diye konuştu.

Tamirin yeni almaktan daha cazip geldiğini anlatan Tuna, "Bu sektörde bizlerde yoğunluk yaşamaya başladık. Tamir daha uygun geliyor, yeni almaktansa. Bunda bizlere de iş düşüyor. Bizlerde insanlara yardımcı oluyoruz. İsraftır, ufak bir yeri açıldı diye atılmaktansa yapıştırıp dikilmesi boyanması daha uygun geliyor" şeklinde konuştu.

Okul Yılıyla Tamir Talebi Artıyor
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okul Yılıyla Tamir Talebi Artıyor - Son Dakika

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