Okula Başlama Maliyeti 12 Bin Lira

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Sudan, bir ilkokul öğrencisinin okula başlama maliyetinin en az 12 bin 145 lira olarak hesapladı. Sudan, "Sadece kırtasiye, ayakkabı, çanta gibi temel ihtiyaç malzemeleri asgari ücretin yarısı ediyor. Bu, bir ilkokul öğrencisinin maliyeti sadece. Servis, yemek ücreti dahil değil. Bu artık yalnızca bir geçim meselesi değil, gerçek bir beka sorunudur. Durum gerçekten çok vahim" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Sudan, bir ilkokul öğrencisinin temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan bir listeyle alışverişe çıktı. Kalem kalem tespit ettiği ihtiyaç malzemelerini kırtasiyeden alan Sudan, okul çantası için bin 850 lira, beslenme çantasına 300 lira, mataraya 550 lira, kalem kutusuna 250 lira ödedi. Defterler ve diğer ihtiyaçlarla birlikte kırtasiye malzemesi için ödenen tutar 5 bin 645 lira oldu.

Sudan'ın listesinde yer alan pantolon ve etek için bin lira, tişört/gömlek için 500 lira, eşofman için bin lira olarak hesaplandı. Bunlara ilave olarak spor ayakkabısı, günlük ayakkabı ve çoraplar da eklenince kıyafet ve ayakkabıya harcanan rakam 6 bin 500 liraya çıktı. Böylece kırtasiye ve temel okul ihtiyaçları ile kıyafet ve ayakkabı için harcanan para 12 bin 145 lira olarak hesaplandı.

"BİR EBEVEYNİN ÇOCUĞUNU OKULA GÖNDERMESİ LÜKS OLAMAZ"

Türkiye'de özellikle dar gelirli kesimin yaşadığı ekonomik sıkıntıya ve asgari ücret rakamına dikkat çeken Sudan, şunları söyledi:

"Bir anne babanın çocuğunu okula göndermesi lüks olamaz. Asgari ücretle geçinen bir aile düşünün. Daha ayın başında çocuğun çantasını, defterini, kıyafetini alabilmek için maaşının yarısını harcamak zorunda kalıyor. Sonra kira var, elektrik, su var, ulaşım masrafı var… Bu anne baba ne yapacak? Çocuğundan mı kısacak, sofrasından mı? Ülkeyi yönetenlere, sorumluluk makamındaki insanlara söylüyorum: Bu bir beka meselesidir… Bir ülkenin gerçek gücü, çocuklarının eğitimine ayırdığı imkanlarla ölçülür. Çocuklarımızı okutamazsak, besleyemezsek yarınların güçlü Türkiye'sini inşa edemeyiz. Çocuklarımızın eğitimi, Türkiye'nin geleceğidir ve geleceğimizden tasarruf edemeyiz" dedi.